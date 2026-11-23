Se bo v nedeljo, 29. novembra, po 20 letih končalo županovanje Zorana Jankovića v Ljubljani? Na soočenju v studiu Delo sta bila z Luko Mescem brez zavor, drug drugemu sta postavila neprijetna vprašanja. Kandidata sta brez zadržkov odprla ključna vprašanja prihodnosti prestolnice – od stanovanj, prometa in dostopnosti zdravnikov do občinskih poslov, domnevnega konflikta interesov in velikih mestnih projektov. V uro in četrt dolgi razpravi sta Janković in Mesec na pobudo voditelja Roka Tamšeta izprašala tudi drug drugega. FOTO: Voranc Vogel Janković poudarja dosežke svojega 20-letnega županovanja in zagotavlja: »Javni interes je samo eden.« Mesec pa opozarja na potrebo po spremembah in pravi: »Ključna valuta v politiki je zaupanje.« FOTO: Voranc Vogel Janković in Mesec sta ob koncu ...