Kdo bo župan Ljubljane 2026-2030? Zoran Janković: »Javni interes je samo eden.« Luka Mesec: »Ključna valuta v politiki je zaupanje.«
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Zoran Janković in Luka Mesec sta se v zadnjih tednih srečala na rekordnem številu soočenj. FOTO: Voranc Vogel
Se bo v nedeljo, 29. novembra, po 20 letih končalo županovanje Zorana Jankovića v Ljubljani? Na soočenju v studiu Delo sta bila z Luko Mescem brez zavor, drug drugemu sta postavila neprijetna vprašanja.
Kandidata sta brez zadržkov odprla ključna vprašanja prihodnosti prestolnice – od stanovanj, prometa in dostopnosti zdravnikov do občinskih poslov, domnevnega konflikta interesov in velikih mestnih projektov.
V uro in četrt dolgi razpravi sta Janković in Mesec na pobudo voditelja Roka Tamšeta izprašala tudi drug drugega. FOTO: Voranc Vogel
Janković poudarja dosežke svojega 20-letnega županovanja in zagotavlja: »Javni interes je samo eden.« Mesec pa opozarja na potrebo po spremembah in pravi: »Ključna valuta v politiki je zaupanje.«
FOTO: Voranc Vogel
Janković in Mesec sta ob koncu ...
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