Bo Zoran Janković v petek še zadnjič v vlogi ljubljanskega župana prižgal praznično razsvetljavo? Na to vprašanje bomo dobili odgovor dva dni pozneje, po drugem krogu županskih volitev, v katerem ga bo izzval Luka Mesec. Po dvajsetih letih vladanja v glavnem mestu gre Janković prvič v drugi krog; v prvem je prejel 34,94 odstotka glasov, sokoordinator Levice in poslanec v državnem zboru pa 26,14 odstotka. Triinsedemdesetletni Janković poudarja izvedene projekte in operativno vodenje, 39-letni Mesec izraža potrebo po spremembi, sistemskih rešitvah in ponovni vzpostavitvi zaupanja v mestno oblast. Mesec je rezultat prvega kroga razumel kot sporočilo, da si dve tretjini Ljubljančanov želita novega župana. »Ključni razlog je zaupanje. Če sem se česa naučil v politiki, sem se tega, da je ...