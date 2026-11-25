V drugem krogu lokalnih volitev bodo Mariborčanke in Mariborčani v boju za novega župana izbirali med Matevžem Frangežem (SD), ki je v prvem krogu prejel 28,18 odstotka glasov, in Borom Greinerjem (Bor za spet naš Maribor), ki ga je podprlo 22,85 odstotka volivcev. Kandidata iz mesta ob Dravi smo soočili v Delovem studiu, kjer je enourno zanimivo in dinamično razpravo moderiral Tomica Šuljić. Preverite, kaj sta povedala sogovornika pred nedeljo resnice, ko gre za njuno politično ...