Po martinovem bodo novega župana Maribora pričakale stare težave

S štirimi vodilnimi kandidati po anketah oziroma raziskavah javnega mnenja smo opravili soočenje v Delovem studiu. Za položaj župana oziroma županje štajerske metropole se sicer poteguje deset kandidatov. V anketah je mnenje volivk in volivcev najbolj naklonjeno neodvisnemu kandidatu Boru Greinerju, čigar program temelji na tem, da se mora razvoj poznati po vseh krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Sledijo mu bivši državni sekretar Matevž Frangež, državna sekretarka Katja Koren in podjetnik Andrej Bauman, ki je bil v zadnjem sestavu mestnega sveta član liste Arsenovič za Maribor. V Mariboru se je dosedanji župan Saša Arsenovič, ki je mestno občino vodil dva mandata, odločil, da se za nov mandat ne bo potegoval. Kot dediščino je mestu sicer zapustil urejeno zgodovinsko mestno jedro, ...