Novi šef policije Lorbek: Če bo treba narediti kakršnokoli kadrovsko menjavo, bo izvedena

Novi šef policije Danijel Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbeli bodo, da tako ostane, obljublja. Med prioritetami je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike, med drugim s korekturami kariernega sistema.

Lorbek, ki ga je vlada na mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije imenovala na četrtkovi prvi seji, je v izjavi za medije po današnjem prevzemu poslov dejal, da lahko z znanjem, predanostjo in več kot 30-letnimi izkušnjami dela v policiji tudi v prihodnje zagotovi uspešno delo policistov.

Med prioritetami izpostavil kadrovsko situacijo

Kot pravi, je funkcijo sprejel tudi zato, ker ima Slovenija odlične policistke in policiste. Novi šef policije namreč ocenjuje, da je policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Zagotavlja, da bodo za to skrbeli tudi pod njegovim vodstvom. »Moja naloga je, da poskrbim, da bo policija nadaljevala uspešno, strokovno in zakonito delovanje tudi v prihodnje,« je poudaril.

Med prioritetami svojega dela je izpostavil kadrovsko situacijo v policiji. Kot je napovedal, želijo z ukrepi zagotoviti čim manj odhodov aktivnih policistov, zlasti iz razlogov, ki jih je mogoče izničiti. Za karierni sistem v policiji je ocenil, da je ta »dokončan«, so pa morda potrebne manjše korekture. Kot ključno pa vidi, da vsak policist v slovenski policiji ve, kakšna je lahko njegova karierna pot. »Tudi to je lahko eden od pozitivnih učinkov aktivnosti policistov,« meni. Po Lorbkovih napovedih pa bodo poskušali najti tudi dodatne načine, kako v sistem pridobiti nove policiste.

O možnosti reorganizacije policije, tudi zaradi napovedanega zakona o Skoku, pa je dejal, da z zakonskim predlogom ni seznanjen. A če bo treba, bodo delovanje policije prilagodili temu zakonu. Opozoril pa je, da je bila »zadnja prava reorganizacija« policije izvedena leta 1996 in je bila prilagojena tedanjim varnostnim razmeram.

Nima namena kogarkoli prvi dan menjavati

Na vprašanje, kdo bo novi direktor NPU, je Lorbek odgovoril, da nadaljuje delo z najožjimi sodelavci. Nima namena kogarkoli prvi dan menjavati, če pa bo treba narediti kakršnokoli kadrovsko menjavo, bo izvedena. Za to bi se odločil na podlagi vizije, dela in sprejemanja odgovornosti vsakega posameznika.

Ena od odmevnejših napovedi nove koalicije je bila tudi ponovna uvedba avtocestne policije. Lorbek je zagotovil, da jo bodo poskušali v sistem umestili tako, da bo ta vzdržen. Kot je dejal, pa se bo najprej seznanil z analizo, narejeno ob ukiniti avtocestne policije, pri vzpostavljanju katere je prvič sodeloval tudi sam. Ocenil je, da so se že ob prvi uvedbi pokazali učinki, tedanjemu sistemu pa bodo zdaj poskušali dodati še druge segmente, denimo področje tujcev in področje kriminalitete na avtocestnem križu.

Z aktualnim stanjem se bo Lorbek sicer podrobneje seznanil v prihodnjih dneh, zagotavlja, da bo delo generalne policijske uprave in preostalih organizacijskih enot policije nemoteno. Tudi z ugotovitvami izrednega nadzora v primeru lažnega policista na brniškem letališču se ni seznanil. Je pa dejal, da bo to storil v najkrajšem času in po potrebi prevzel ukrepe. Kot je dejal, sam s prevzemanjem odgovornosti nima nobenih težav, zahteval jo bo tudi od sodelavcev.