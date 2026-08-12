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    Slovenija

    Po nesreči Pirc Musarjeve odrejen strokovni nadzor nad delom PU Koper

    Primer bo morala pogledati tudi Komisija za preprečevanje korupcije.
    Nesreča se je zgodila v predoru Kastelec, ko se je Pirc Musar na poti s Hrvaške, kjer je preživljala letni dopust, vozila na dogodek v Komendi, katerega častna pokroviteljica je bila. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Nesreča se je zgodila v predoru Kastelec, ko se je Pirc Musar na poti s Hrvaške, kjer je preživljala letni dopust, vozila na dogodek v Komendi, katerega častna pokroviteljica je bila. FOTO: Voranc Vogel
    STA
    12. 8. 2026 | 15:40
    12. 8. 2026 | 18:07
    5:28
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    V. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec odredil strokovni nadzor nad delom Policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so sporočili iz policije. Poročilo glede zakonitosti dela policije pričakuje tudi notranji minister Franci Matoz.

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    Lorbek je minuli teden Policijski upravi (PU) Koper naložil pripravo poročila o nedavni prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženo vozilo s predsednico republike.

    Nesreča se je zgodila v predoru Kastelec, ko se je Pirc Musar na poti s Hrvaške, kjer je preživljala letni dopust, vozila na dogodek v Komendi, katerega častna pokroviteljica je bila. Potovala je v službenem vozilu urada predsednice, skupaj z voznikom varnostnikom, varnostnico ter dvema sopotnicama, prijateljicama predsednice.

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    Pod drobnogledom direktorata ministrstva za notranje zadeve in javno upravo

    Kot so danes pojasnili za STA na Generalni policijski upravi, so od Policijske uprave Koper prejeli poročilo o obravnavi prometne nesreče predsednice republike. Na podlagi poročila je v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek »odredil strokovni nadzor nad delom PU Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa,« so navedli.

    Delo policije v povezavi s prometno nesrečo v predoru Kastelec pa je vzel pod drobnogled tudi direktorat ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, pristojen za nadzor policije.

    Kot so danes sporočili z ministrstva, je direktorat po navodilu notranjega ministra Francija Matoza v skladu s svojimi pristojnostmi od policije zahteval poročilo glede policijskih nalog, povezanih z obravnavo prometne nesreče.

    Zaradi navedb v medijih, da naj bi bil eden od policistov, ki je vozil eno izmed udeleženih vozil, pred leti osumljen neupravičene trgovine s prepovedanimi drogami, pa je ministrstvo od policije zahtevalo pojasnila tudi o tem. »Po prejemu poročila bo izdelano mnenje glede zakonitosti in strokovnosti dela policije,« je ministrstvo zapisalo v sporočilu za javnost.

    Premeščeni policisti ohranijo status policista in pooblastila

    V zvezi s pristojnostmi ministrstva glede nadzora nad začasno premeščenimi policisti v drug organ pa so na ministrstvu pojasnili, da je minister pristojen le za nadzor nad policijo in njenimi notranjimi organizacijskimi enotami, zakonodaja pa ministru ne daje neposredne podlage, da bi odredil nadzor znotraj drugega državnega organa.

    Policisti, ki so začasno premeščeni v drug državni organ, kot je urad predsednice republike, sicer ohranijo status policista in policijska pooblastila. Organizacijsko so razporejeni v ta organ in za svoje delo, v skladu z zakonom in s sklenjenim sporazumom odgovarjajo predstojniku organa, pri izvajanju policijskih nalog in pooblastil pa zanje še vedno veljajo določbe zakona o organiziranosti in delu v policiji ter zakona o nalogah in pooblastilih policije, so dodali na ministrstvu.

    Ustanovitev posebne službe v okviru urada predsednice republike in posledično organizacija dela pa je tako po uredbi o varovanju predsednika republike kot po sklenjenem sporazumu pri varovanju predsednice »njihova interna ureditev« so navedli na ministrstvu.

    Predsednica se ne počuti ogrožene

    V uradu predsednice so medtem za STA ocenili, da ker so policisti varnostniki še vedno del policije, ki za njihovo delovanje zagotavlja tudi vso predpisano in dogovorjeno podporo, »bi bilo edino pravilno, da so podvrženi njenemu nadzoru oz. nadzoru ministrstva, kot to predvideva tudi zakon«. »Če ministrstvo meni, da je za lažje izvajanje nadzora treba dopolniti kakršne koli predpise, jih pri tem podpiramo in bomo pri tem tudi sodelovali, če bo potrebno,« so dodali.

    Predsednica se sicer ne počuti ogrožene in svojim varnostnikom in tudi policiji zaupa, so ob tem dodali v uradu. Tako o spremembi načina varovanja zaenkrat še ne razmišljajo. »Je pa predsednica republike ministru Matozu ob njunem prvem srečanju že povedala, da ne bo nasprotovala premestitvi policistov varnostnikov nazaj na urad za varovanje in zaščito, ko se bodo tam ustrezno uredile razmere. Pri tem imamo v mislih predvsem urejanje delovnega časa in s tem povezanega zagotavljanja strokovnih standardov, ki morajo biti spoštovani pri njihovem delu,« so navedli v uradu.

    Primer nesreče predsednice pa bo morala pogledati tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Kot so za STA pojasnili na KPK, so »od prometne nesreče do danes v povezavi s prevozom predsednice republike prejeli več prijav,« potrdili so tudi, da je eno od njih vložila Zedinjena Slovenija. Dodali so, da bodo prijave preučili in nato sprejeli odločitev, »ali iz vsebine prijav izhajajo sumi kršitev iz pristojnosti komisije.«

    Kot so v torek sporočili iz Zedinjene Slovenije, so na komisijo vložili prijavo zaradi suma nasprotja interesov in koruptivnega ravnanja v zvezi z odobritvijo prevoza zasebnih prijateljic predsednice republike v službenem vozilu.

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    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

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