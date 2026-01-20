Loterija Slovenije z novo mednarodno srečko z milijonskim dobitkom

Loterija Slovenije je skupaj z nacionalnimi loterijami Finske in Nemčije izdala novo srečko Big Cash, prvo tovrstno mednarodno srečko, ki tudi slovenskim igralcem omogoča možnost milijonskega dobitka, so sporočili iz Loterije Slovenije.

V celotni emisiji je deset srečk z glavnim dobitkom v višini milijona evrov. Skupno je natisnjenih 5,5 milijona srečk, od tega jih je v Sloveniji v prodaji 495.000, so navedli v sporočilu za javnost. Cena posamezne srečke je 20 evrov. Na voljo so v fizični obliki na prodajnih mestih ter v digitalni različici prek spletne strani in mobilne aplikacije Loterije Slovenije.

FOTO: Damjan Zibert

Poleg desetih glavnih dobitkov v vrednosti enega milijona evrov srečka vključuje še deset dobitkov po 100.000 evrov. Skupna vrednost teh najvišjih dobitkov znaša 11 milijonov evrov. Po podatkih prireditelja verjetnost za zadetek katerega koli dobitka znaša približno ena proti tri (1: 2,99).

Z novo srečko Loterija Slovenije nadaljuje sodelovanje v mednarodnih loterijskih projektih, ki jih je v preteklosti že vzpostavila pri igrah Eurojackpot in Vikinglotto.