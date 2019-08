Lov za posteljo v študentskem domu odprt le še do petka

21,50 € znaša višina subvencije na študenta za javne študentske in dijaške domove ter



32 € znaša višina subvencije na študenta za zasebne študentske domove in bivanje pri zasebnikih s subvencijo

Ljubljana – Približuje se rok za oddajo prošenj za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov tako v javnih kot tudi zasebnih študentskih domovih in dijaških domovih za prihajajoče študijsko leto. Zanj morajo študenti – tudi tisti, ki nameravajo bivati pri zasebnikih – zaprositi do petka, 16. avgusta.To lahko storijo prek elektronske vloge na portalu eVŠ , sporočajo z ministrstva za izobraževanje. Omenjeni rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali oziroma oddali prijavo za vpis na študij šele po končanem roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje.V študijskem letu, ki se začne oktobra, je skupno razpisanih 12.145 mest za subvencionirano bivanje. Od tega jih je 4718 namenjenih za tiste, ki se prvič podajajo v študijske klopi, medtem ko je za podaljšanje bivanja namenjenih 7403 mest. V študentskih domovih je še 24 prostih postelj za študente z mednarodno zaščito.Razpis in pregled razpoložljivosti subvencij za bivanje po visokošolskih središčih in krajih kapacitet sta objavljena na portalu eVŠ