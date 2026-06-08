Loviti signal ali trenutke?

Prišla je nova doba uporabe medijev. Ne le na velikem televizorju ali celo v kinodvorani, filme, serije in druge vsebine si lahko – in si tudi rajši – pogledamo med drugimi opravili na tabličnem računalniku, prenosniku ali mobilnem telefonu.

Živimo v dobi povezanosti – vztrajno si želimo biti obveščeni o dogajanju po vsem svetu, imeti vse možnosti za doseg vsebin kjer koli, kadar koli. Hkrati pa ima vsak posameznik svoje navade, interese, vsebine, ki ga najbolj zanimajo. Za nekatere so to dnevne novice, za druge dostop do socialnih medijev, spet tretji radi ob zajtrku pogledajo del svoje najljubše nanizanke.

Zato se morajo ponudniki telekomunikacijskih storitev prilagoditi vsej tej širši množici in poskrbeti, da prav vsak posameznik ob zakupu dobi tisto, kar si želi in mu olajša vsakdan.

Online prostor se spreminja

FOTO: Depositphotos

Ponudniki, med katerimi je tudi Telemach , se zato prilagajajo vse bolj raznolikim navadam uporabnikov. Poleg hitrega interneta, mobilnih storitev in televizije v ospredje postavljajo celovite digitalne izkušnje, ki združujejo vse, kar uporabniki potrebujejo za delo, komunikacijo in zabavo.

Prav na ta premik odgovarja Telemachov novi paket EON Net Plus, ki v eni rešitvi združuje fiksni internet, mobilno telefonijo in dostop do pretočne platforme SkyShowtime. Gre za prvi tovrstni paket v Sloveniji, namenjen uporabnikom, ki želijo vse ključne storitve na enem mestu in brez dodatnega usklajevanja različnih naročnin.

Danes uporabniki pričakujejo, da se storitve prilagajajo njihovemu načinu življenja, ne obratno. EON Net Plus temu sledi kot preprosta in sodobna rešitev za generacijo, ki želi biti kjer koli in kadar koli povezana z vsebinami, ki jo zanimajo.

Vse storitve, ki bi si jih lahko želeli, v enem

EON Net Plus vključuje internet s hitrostmi do 1 Gbps, mobilne storitve v omrežju 5G s 100 GB prenosa podatkov v Sloveniji in naročnino na SkyShowtime ki prinaša širok izbor filmov, serij in ekskluzivnih vsebin največjih svetovnih studiev. Uporabnikom tako paket EON Net Plus omogoča stabilno povezavo doma, zanesljivo mobilno povezljivost na poti in dostop do bogate knjižnice filmov, serij in ekskluzivnih vsebin, kadar koli si jih želijo ogledati.

Paket tako odgovarja na potrebe generacije, ki vsebine spremlja na različnih napravah in pričakuje, da se bodo storitve prilagajale njenemu življenjskemu slogu. Namesto več ločenih naročnin uporabnik tako v eni rešitvi dobi hitro internetno povezavo za dom, mobilno povezljivost na poti in dostop do obsežne knjižnice filmov, serij in ekskluzivnih vsebin. Vse to pa je na voljo za 20 evrov mesečno.

Ustvarjanje širše zgodbe o povezanosti

FOTO: Telemach

Novi paket se vključuje tudi v Telemachov koncept, ki predstavlja širšo usmeritev podjetja na področju povezljivosti. Koncept temelji na ideji, da internet danes ni več zgolj tehnična infrastruktura, temveč prostor, kjer komuniciramo, ustvarjamo, spremljamo vsebine in ostajamo povezani s svetom okoli sebe.

V ospredju so preprostost, prilagodljivost in možnost dostopa do vsebin kjer koli in kadar koli. Telemach želi uporabnikom omogočiti, da ostajajo povezani s tem, kar jim največ pomeni, in to doma, na poti ali med vsakodnevnimi opravki.

EON Net Plus skupaj z GigaSfero prinaša storitve, ki sledijo sodobnim navadam uporabnikov ter združujejo povezljivost in zabavo v eni izkušnji, hkrati pa uporabnika nagovarja: si IN ali OUT? S tem Telemach poudarja to, da je možno živeti v vsakem trenutku, hkrati pa biti tudi povezan, dosegljiv in imeti možnost deliti svoje lepe trenutke tudi z drugimi.

Več o Paketu EON Net Plus si lahko preberete tukaj.

Ker povezanost danes pomeni več kot biti online – pomeni biti tam, kjer se dogaja. Biti vedno v igri.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.