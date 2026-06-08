  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Slovenija

    Loviti signal ali trenutke?

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    FOTO: Telemach
    Galerija
    FOTO: Telemach
    Naročnik oglasne vsebine je Telemach
    8. 6. 2026 | 12:49
    8. 6. 2026 | 12:59
    4:44
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Prišla je nova doba uporabe medijev. Ne le na velikem televizorju ali celo v kinodvorani, filme, serije in druge vsebine si lahko – in si tudi rajši – pogledamo med drugimi opravili na tabličnem računalniku, prenosniku ali mobilnem telefonu.

    Živimo v dobi povezanosti – vztrajno si želimo biti obveščeni o dogajanju po vsem svetu, imeti vse možnosti za doseg vsebin kjer koli, kadar koli. Hkrati pa ima vsak posameznik svoje navade, interese, vsebine, ki ga najbolj zanimajo. Za nekatere so to dnevne novice, za druge dostop do socialnih medijev, spet tretji radi ob zajtrku pogledajo del svoje najljubše nanizanke.

    Zato se morajo ponudniki telekomunikacijskih storitev prilagoditi vsej tej širši množici in poskrbeti, da prav vsak posameznik ob zakupu dobi tisto, kar si želi in mu olajša vsakdan.

    Online prostor se spreminja

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Ponudniki, med katerimi je tudi Telemach, se zato prilagajajo vse bolj raznolikim navadam uporabnikov. Poleg hitrega interneta, mobilnih storitev in televizije v ospredje postavljajo celovite digitalne izkušnje, ki združujejo vse, kar uporabniki potrebujejo za delo, komunikacijo in zabavo.

    Prav na ta premik odgovarja Telemachov novi paket EON Net Plus, ki v eni rešitvi združuje fiksni internet, mobilno telefonijo in dostop do pretočne platforme SkyShowtime. Gre za prvi tovrstni paket v Sloveniji, namenjen uporabnikom, ki želijo vse ključne storitve na enem mestu in brez dodatnega usklajevanja različnih naročnin.

    Danes uporabniki pričakujejo, da se storitve prilagajajo njihovemu načinu življenja, ne obratno. EON Net Plus temu sledi kot preprosta in sodobna rešitev za generacijo, ki želi biti kjer koli in kadar koli povezana z vsebinami, ki jo zanimajo.

    Vse storitve, ki bi si jih lahko želeli, v enem

    EON Net Plus vključuje internet s hitrostmi do 1 Gbps, mobilne storitve v omrežju 5G s 100 GB prenosa podatkov v Sloveniji in naročnino na SkyShowtime ki prinaša širok izbor filmov, serij in ekskluzivnih vsebin največjih svetovnih studiev. Uporabnikom tako paket EON Net Plus omogoča stabilno povezavo doma, zanesljivo mobilno povezljivost na poti in dostop do bogate knjižnice filmov, serij in ekskluzivnih vsebin, kadar koli si jih želijo ogledati.

    Paket tako odgovarja na potrebe generacije, ki vsebine spremlja na različnih napravah in pričakuje, da se bodo storitve prilagajale njenemu življenjskemu slogu. Namesto več ločenih naročnin uporabnik tako v eni rešitvi dobi hitro internetno povezavo za dom, mobilno povezljivost na poti in dostop do obsežne knjižnice filmov, serij in ekskluzivnih vsebin. Vse to pa je na voljo za 20 evrov mesečno.

    Ustvarjanje širše zgodbe o povezanosti

    FOTO: Telemach
    FOTO: Telemach

    Novi paket se vključuje tudi v Telemachov koncept GigaSfera, ki predstavlja širšo usmeritev podjetja na področju povezljivosti. Koncept temelji na ideji, da internet danes ni več zgolj tehnična infrastruktura, temveč prostor, kjer komuniciramo, ustvarjamo, spremljamo vsebine in ostajamo povezani s svetom okoli sebe.

    V ospredju so preprostost, prilagodljivost in možnost dostopa do vsebin kjer koli in kadar koli. Telemach želi uporabnikom omogočiti, da ostajajo povezani s tem, kar jim največ pomeni, in to doma, na poti ali med vsakodnevnimi opravki.

    EON Net Plus skupaj z GigaSfero prinaša storitve, ki sledijo sodobnim navadam uporabnikov ter združujejo povezljivost in zabavo v eni izkušnji, hkrati pa uporabnika nagovarja: si IN ali OUT? S tem Telemach poudarja to, da je možno živeti v vsakem trenutku, hkrati pa biti tudi povezan, dosegljiv in imeti možnost deliti svoje lepe trenutke tudi z drugimi.

    Več o Paketu EON Net Plus si lahko preberete tukaj.

    Ker povezanost danes pomeni več kot biti online – pomeni biti tam, kjer se dogaja. Biti vedno v igri.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javni sektor

    Šircelj: Treba bo razmisliti, kako nadaljevati plačno reformo

    Javni sektor: Vrstijo se opozorila, da bo reforma stala bistveno več od predvidenega. Nova vlada napoveduje vzpostavitev več ločenih plačnih sistemov.
    Barbara Hočevar 7. 6. 2026 | 20:06
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pismo iz Bruslja

    Janša 4.0 na evropskem odru

    Glede na izkušnje iz prejšnjih mandatov bo premier Janez Janša v evropskih razpravah bolj aktiven od Roberta Goloba, tudi s kontroverznimi nastopi.
    Peter Žerjavič 7. 6. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Postal dedek

    Han: To je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi

    Pred kratkim je postal dedek vnukinji Mili, ki živi v Dolu pri Hrastniku. Ker jo pogosto videva, pravi, da si zanjo z veseljem vzame čas.
    7. 6. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prva pomoč

    Življenja visijo na nitki, helikopterjev pa ni

    V Posočju dva primera prepočasne aktivacije. Življenjsko ogroženi otrok moral čakati zdravnika, šele nato je priletel helikopter.
    Tina Horvat 8. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Loviti signal ali trenutke?

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    8. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

    Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
    8. 6. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

    Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

    Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
    Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju John Velissarios

    John Velissarios: Tehnologija kot arhitekt novega svetovnega denarnega reda

    Digitalni instrument mora biti čim bolj podoben gotovini in njenim atributom, je nasvet v vseh projektih, pri katerih sodelujem, pravi John Velissarios.
    Miran Varga 5. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    TelemachpromoGigasferaEON PlusSkyShowtimetelekomunikacijenovostipovezanostsi In ali OUTinternetmobilni podatkiplatformeEON Net Plus
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (8. 6.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 8. 6. 2026 | 12:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Barcelona

    Sagrada Família po 144 letih gradnje tik pred dokončanjem

    Bazilika je z osrednjim stolpom Jezusa Kristusa dosegla končno višino, sto let po smrti njenega arhitekta Antonija Gaudíja.
    8. 6. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    V sobi 202 se kuje obramba naslova svetovnih prvakov

    Svetovni prvaki se z Lionelom Messijem na čelu po preverjeni formuli podajajo v boj za četrto šampionsko zvezdico
    Gorazd Nejedly 8. 6. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Likovna umetnost

    Paralizirana od upanja: ko iz enega samega stavka nastane razstava

    Najnovejša razstava Roni Horn v Londonu je nastala iz enega samega stavka, ki ga je pred leti slišala v nastopu ameriške komičarke Marie Bamford.
    Delo 8. 6. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Barcelona

    Yamal verjel, da bo osvojil zlato žogo, ki je ne bi znal ceniti

    Španski zvezdnik Lamine Yamal je v daljšem videposnetku odgovorjal na vprašanja navijačev in pojasnil, kdo je njegov vzornik.
    8. 6. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    V sobi 202 se kuje obramba naslova svetovnih prvakov

    Svetovni prvaki se z Lionelom Messijem na čelu po preverjeni formuli podajajo v boj za četrto šampionsko zvezdico
    Gorazd Nejedly 8. 6. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Likovna umetnost

    Paralizirana od upanja: ko iz enega samega stavka nastane razstava

    Najnovejša razstava Roni Horn v Londonu je nastala iz enega samega stavka, ki ga je pred leti slišala v nastopu ameriške komičarke Marie Bamford.
    Delo 8. 6. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Barcelona

    Yamal verjel, da bo osvojil zlato žogo, ki je ne bi znal ceniti

    Španski zvezdnik Lamine Yamal je v daljšem videposnetku odgovorjal na vprašanja navijačev in pojasnil, kdo je njegov vzornik.
    8. 6. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZDRAVSTVO

    »Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

    Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
    Preberite več
    VideoWall
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo