Lovljenje enega odstotka kot poslovni model

V nadaljevanju preberite:

O tem, kateremu političnemu polu bo po parlamentarnih volitvah uspelo sestaviti vlado, bodo v pomembni meri odločale tudi stranke, ki jim ne bo uspelo prebiti štiriodstotnega parlamentarnega praga. »Imamo velik problem strukturne narave. To je zakonska določba, da lahko stranka, ki dobi najmanj en odstotek glasov na parlamentarnih volitvah, dobiva sredstva v celotnem naslednjem mandatu. Vidim, da je za marsikoga to postalo že poslovni model,« ugotavlja politolog dr. Igor Lukšič.

Zakonska določba pravi, da stranke, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor kandidirale svoje kandidate, imajo pravico do sredstev iz državnega proračuna, če so dobile najmanj en odstotek glasov volivcev. Na volitvah leta 2022 se je v državni zbor uvrstilo pet strank, kar trinajst pa je bilo takšnih, ki so samostojno ali v koaliciji zadostile pogoju, da so upravičene do financiranja iz državnega proračuna. Po volitvah leta 2014 in leta 2018 je bilo strank, ki so obtičale v prostoru med enim in štirimi odstotki glasov, precej manj, konkretno štiri v obeh mandatih.

»Popolnoma ukiniti financiranje ni korektno. Ampak glede na to, da se iz tega financiranja ne rodi nič, zakonska določba in proračunsko financiranje pa v resnici še nista pomagala nikomur, da bi prišel v parlament, je za premisliti, ali bi bilo treba to mejo dvigniti,« meni nekdanji politik v LDS in Zaresu ter politični analitik Bogdan Biščak.