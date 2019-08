Luka bi se širila tudi v notranjost

Luka Koper pripravlja svojo novo petletno poslovno strategijo, v okviru katere tehta možnost o podaljšanja prvega pomola tudi v notranjost, se pravi proti vzhodu.



Za zahodno stran pomola, se pravi za poseg na morski strani, je bila odločitev sprejeta že leta 2015, ko je družba potrdila petletno poslovno strategijo do leta 2020.



»Že takrat smo se odločili, da prvi pomol podaljšamo za 100 metrov - kolikor je še maksimalna možnost, ki jo dovoljuje državni prostorski načrt - in sicer v dveh fazah: prva faza, ki se je z vgradnjo poskusnih pilotov že začela, predvideva podaljšanje operativne obale kontejnerskega terminala in izgradnjo zalednih površin na južni strani pomola,« pojasnjuje Sebastjan Šik iz Luke Koper.



V drugi fazi pa je po njegovih besedah predvidena še izgradnja zalednih površin na severni strani pomola.



S podaljšanjem prvega pomola v notranjost, nadaljuje Šik, bi lahko dosegli daljšo operativno obalo, na kateri bi lahko privezovali hkrati dve ladji matici (gre za večje kontejnerske ladje, ki Koper povezujejo neposredno z Daljnim vzhodom). K temu jih je spodbudil nizozemski inštitut, s katerim sodelujejo že leta 2012.



»Dejstvo je namreč, da ladjarji naročajo vse večje kontejnerske ladje - zadnja, ki je zaplula, je ladja ladjarja MSC z nekaj več kot 23.000 TEU nosilnosti - in tudi v Koper prihajajo vse večje ladje. Maja letos je, denimo, priplula ladja Maersk Hamburg s 15.000 TEU nosilnosti,« navede sogovornik.



Trenutna kapaciteta ladij matic, ki prihajajo v Koper, je od 6.000 do 15.000 TEU, vendar ladjarji že napovedujejo prihod večjih, saj tako dosegajo ekonomijo obsega in nižajo stroške transporta.