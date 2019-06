Luka Koper rešuje star problem

»Kolikor mi je znano, smo bili izbrani dve največji agenciji, mi in Adecco, ter dva lokalna partnerja. Predvsem bi si želel, da bi vsi spoštovali zakonodajo in da se zavedamo, da plače in delovni pogoji izhajajo iz kolektivne pogodbe Luke Koper, kar po mojih informacijah v preteklosti ni veljalo,« je izbor kadrovskih agencij za najem delavcev v koprskem pristanišču komentiral Tilen Prah iz HSG Kariera.



V Luki Koper so namreč po več kot pol leta od objave javnega naročila izbrali štiri kadrovske agencije za najem delavcev: Adecco H.R., HSG Kariera, No problem 2017 in T-Momo - od teh sta zadnja dva preoblikovana nekdanja izvajalca pristaniških storitev (IPS). »Izbor je objavljen na portalu javnih naročil in ga do pravnomočnosti ne komentiramo,« povedo v Luki Koper. Kot izhaja iz objave, je vrednost naročila dobrih 13 milijonov evrov, trajanje pogodbe eno leto, število delavcev, ki jih bodo najeli, pa 346. Za postopek sicer še teče dvotedenski pritožbeni rok.



V Luki Koper so pod predsednikom uprave Dimitrijem Zadelom na velik pritisk javnosti, in posledično tudi politike, napovedali slovo dosedanjemu modelu sodelovanja z izvajalci pristaniških storitev (IPS). Tega je kot nezakonitega opredelil tudi inšpektorat za delo, saj naj bi bili zunanji delavci za isto delo manj plačani od redno zaposlenih. S prehodom na nov poslovni model so tako v Luki zaposlili 307 nekdanjih delavcev iz podjetij IPS in, kot omenjeno, bodo 346 delavcev najeli prek kadrovskih agencij.



Ob tem bodo za delo na avtomobilskem terminalu najeli zunanje pogodbene partnerje, za kar se bodo do 9. julija lahko prijavila tudi dosedanja podjetja IPS. Na enak način so podjetju INC prekladalne storitve oddali posel čiščenja v pristanišču.

V Luki imajo trenutno pogodbeno razmerje s 26 podjetji IPS, ki imajo skupaj okoli 1000 dovolilnic za vstop v pristanišče. Družba pa trenutno zaposluje 1.472 delavcev, po načrtih za konec leta pa jih bo 1524.



Subija Tajroski (T-Momo) in Peter Čermelj (No problem 2017) menita, da sta v prednosti, saj zaposlujeta delavce z izkušnjami v pristanišču. V HSG Kariera pa poudarjajo svoje poznavanje kadrovskega posla, kar dokazujejo s tem, da so za Adeccom H.R. po prihodkih druga največja kadrovska agencija na območju nekdanje Jugoslavije. »Samo na področju logistike, pretovora in skladiščenja zaposlujemo do 800 ljudi,« poudari Tilen Prah.