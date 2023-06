Luka Lukić odhaja, namesto njega Katja Čoh Kragolnik

Luka Lukić, vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja na republiškem inšpektoratu za delo, ne bo opravljal več te funkcije. Kot so na vladi zapisali v sporočilu za javnost, je željo o tem izrazil v pogovoru z ministrom Lukom Mescem. Delo je, piše v sporočilu, opravljal uspešno in je tudi prispeval k pomembnim dosežkom na področju varstva delavskih pravic, vendar pa da se je v zadnjem mesecu »zgodilo več nepričakovanih osebnih okoliščin, kar je vse bolj oteževalo usklajevanje med njegovim poklicnim in zasebnim življenjem«.

Glede na pomembnost in zahtevnost funkcije vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja je Lukić menil, da bi ji lahko posvetil premajhen del svoje pozornosti, kar ni korektno niti do funkcije niti do inšpektorata ali zaposlenih in vseh državljanov, katerih pravice so predmet nadzora inšpektorata, so zapisali.

FOTO: Leon Vidic/Delo

»Prepričan sem, da je funkcija glavnega inšpektorja izjemno pomembna in da zahteva popolno predanost. V čast si štejem, da sem imel priložnost in zaupanje voditi inšpektorat. Skupaj s predanimi zaposlenimi smo obrnili nov list v poglavju našega dela. Trenutno pa sem soočen z osebnimi izzivi, ki mi otežujejo opravljanje dela. Zato sem prišel do zaključka, da je prav, da to odgovorno mesto prevzame oseba, ki ji bo lahko posvetila vso svojo energijo in zavezanosti. Novi vršilki dolžnosti glavne inšpektorice popolnoma zaupam, da bo to funkcijo opravljala strokovno, predano ter bo še naprej zasledovala uresničevanje postavljenih ciljev,« je izjavil Lukić.

Barka pluje v pravo smer

Nova vršilka dolžnosti glavne inšpektorice je postala Katja Čoh Kragolnik, ki je doslej opravljala delo delovne inšpektorice na Območni enoti Maribor in je bila tudi sindikalna zaupnica zaposlenih na inšpektoratu. Verjame, da je inšpektorat na dobri poti, ki jo je treba nadaljevati tako, da bo še naprej izvajal obsežne in kompleksne nadzore, sankcioniral sistematične kršitve delavskih pravic, kaznoval kršitve varstva in zdravja pri delu ter zagotavljal spoštovanje socialnih pravic.

»Kapitan se je zamenjal, vendar barka še vedno pluje v pravo smer. Inšpektorat bom vodila z vso predanostjo, strastjo in s ciljem zagotavljanja spoštovanja delavskih pravic. Skupaj s celotno ekipo bomo nadaljevali s pomembnim delom in stremeli k preprečevanju kršitev delavskih pravic in varni delovni klimi v Sloveniji, ki je v skupnem interesu vseh nas,« pa je izjavila Katja Čoh Kragolnik.