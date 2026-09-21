Mesec objavil rezultate novega testa: Na vse droge sem negativen

»V petek je desničarski medijski ustroj preplavil socialna omrežja z obtožbo Dušana Smodeja, da je 'javno znano', da »'uživam kokain',« je danes na družbenem omrežju instagram objavil sokoordinator Levice Luka Mesec. »Še isto popoldne sem šel opravit test na droge na Inštitut za sodno medicino, ki ga objavljam.«

Kot je pripisal, je enako storil že pred štirimi leti, ko mu je novinarka Reporterja ob izbruhu afere Fotopub ponudila takrat hitri lekarniški test na droge in ga izzvala, ali sem ga pripravljen opraviti. »Šel sem na WC in ga opravil.«

»Rezultat je bil takrat enak kot danes: na vse droge sem negativen.« Kot je razvidno iz priloženega poročila toksikološke oziroma imunokemijske preiskave, so na Inštitutu za sodno medicino opravili preiskavo vzorca urina. Zajela je prisotnost amfetaminov, benzodiazepinov, opiatov, metadona in metabolitov, THC in metabolitov, kokaina in metabolitov, barbituratov, metamfetaminov, PCP in TCA.

FOTO: Luka Mesec/instagram

Spomnimo, Smodej je v petek Mesca obtožil uživanja kokaina v pogovoru za portal Info360. Mesec je te navedbe pripisal »uverturi v umazano župansko tekmo v Ljubljani«. Tedaj je v izjavi za javnost med drugim spomnil na Smodejeve izjave izpred let, ko je za oddajo Tarča na Televiziji Slovenija dejal, da sicer Mesca pozna, a da se nikoli nista družila, še manj pa skupaj uživala kakršnekoli prepovedane droge. Tedaj je po besedah Mesca govoril resnico.

»Moje vprašanje je, zakaj danes spreminja te izjave. Jih mogoče zaradi tega, ker mu zmanjkuje denarja in ker je tik pred tem, da bo obsojen na sodišču, jih morda zaradi kakšnih dogovorov z desno oblastjo ali kakšnih pritiskov?« se je pri tem vprašal.