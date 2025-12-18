Minister za delo Luka Mesec bo predlagal zvišanje minimalne plače za leto 2026 na tisoč evrov neto. Letos za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znaša 887 evrov neto. Ministrov predlog temelji na novem izračunu minimalnih življenjskih stroškov. Ti so se glede na leto 2022, ko so bili ocenjeni zadnjič, zvišali za 124 evrov, in sicer na 791 evrov.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Mesec, življenje v Sloveniji postaja vse dražje. »Dražijo se hrana, najemnine, obleke, gorivo, osnovne življenjske potrebščine, kar številna gospodinjstva, tudi tista, v katerih so zaposleni z nizkimi dohodki, spravlja v neugoden položaj,« je dejal minister.

Skladno s tem je ministrstvo za delo neodvisnim institucijam naročilo nov izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki je pokazal, da so se ti v treh letih zvišali za 18 odstotkov na 791 evrov.

Izračun teh stroškov pomembno vpliva na višino minimalne plače, je spomnil minister. Po veljavni formuli mora biti namreč minimalna plača vsaj 20 odstotkov višja od minimalnih življenjskih stroškov, omejena pa je tudi navzgor, tako da ne sme presegati 40 odstotkov teh stroškov.

Po Meščevih besedah bi se morala tako minimalna plača letos zvišati na najmanj 949 evrov neto, druga možnost je 982 evrov neto, tretja pa tisoč evrov neto. Prav ta znesek bo sam predlagal koaliciji in socialnim partnerjem, je napovedal.