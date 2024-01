Luka Mesec pripravlja seznam letošnjih vladnih prioritet

V nadaljevanju preberite:

Ministrstva so do konca minulega leta generalnemu sekretariatu vlade morala poslati dokumente, v katerih so nanizala predloge svojih prioritet do konca leta. Čistopis načrta dela vlade pa je politični vrh zaupal podpredsedniku vlade Luki Mescu. Obravnavali ga bodo prihodnji teden. Ena od prioritet dela vlade bo tudi davčna reforma. Premier Robert Golob je napovedal, da naj bi do konca prvega četrtletja našli tudi izhodišča za davčno reformo. Po neuradnih informacijah za zdaj ni odziva na vabilo v delovno skupino, ki naj bi to reformo pripravila. Mitja Gaspari, nekdanji dolgoletni minister za finance in član Golobovega sveta za makroekonomska vprašanja, pri tem opozarja, da resne davčne reforme v tako kratkem času sploh ni mogoče pripraviti.