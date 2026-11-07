Luka Mesec zaradi objave posnetka prijavil Bojana Požarja

Kandidat za ljubljanskega župana in sokoordinator Levice Luka Mesec je na družbenem omrežju X objavil, da je podal predlog za kazenski pregon Bojana Požarja. Ta je namreč objavil posnetek, na katerem je videti Mesca v stanovanju, medtem ko ga je nekdo na skrivaj posnel z dronom.

Požar je v objavi na X zapisal, da je po elektronski pošti dobil ponudbo za odkup videoposnetkov, med njimi je bil tudi tisti, ki ga je objavil. Na njem je Mesec, kako snema dron, kar je Požar interpretiral kot vnaprej zrežirano in zaigrano sceno.

Mesec je v objavi zapisal, da je tudi objavljanje takšnih posnetkov po 138. členu kazenskega zakonika kaznivo dejanje. Ta med drugim pravi: Kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Vse bolj umazana županska tekma

Kot smo poročali, je dron v preteklih dneh najmanj dvakrat snemal notranjost njegovega stanovanja. V sredo zvečer, ko je bral v fotelju, je slišal brnenje ob oknu, a drona ni videl. V četrtek okoli 22. ure pa ga je soseda obvestila, da so na oknu njegove spalnice in dnevne sobe že drugi večer zapored opazili dron, ki snema notranjost.

»Nemudoma sem odprl okno, dron videl in ga tudi posnel,« je povedal sokoordinator Levice. Tako kot so že prej sosedi, je tudi sam poklical policijo. Policista sta videla dron in ga posnela, a jima ni uspelo najti njegovega upravljavca.

»Po 20 letih smo tik pred tem, da Ljubljana dobi novega župana, in vidim, da so nasprotniki pripravljeni uporabiti vsa sredstva za mojo diskreditacijo, vključno s tem, da mi z dronom gledajo v spalnico in da se s tem konec koncev poslužujejo kaznivih dejanj,« je bil ogorčen Mesec.