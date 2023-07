Luka Pečar Pahor se bo zaposlil na zunanjem ministrstvu

Kmalu se bo na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), ki ga vodi predsednica SD Tanja Fajon, zaposlil Luka Pečar Pahor, sin bivšega predsednika republike Boruta Pahorja. Po neuradnih informacijah je bil na podlagi razpisa in izbornega postopka izbran za pripravnika na MZEZ.

Sin bivšega predsednika republike Boruta Pahorja ne skriva, da ga zanima diplomatska kariera. Študiral je politologijo, smer mednarodni odnosi na ljubljanski fakulteti za družbene vede, študij pa je končal z odliko. Izobraževanje je nadaljeval na referenčni dunajski diplomatski akademiji in ga po dveh letih zaključil s tezo iz področja diplomatskega izobraževanja. Kasneje je ustanovil zavod za diplomatsko izobraževanje in študentsko društvo Globalis za mednarodne odnose.

Za študij je dobil državno štipendijo Ad future, kjer je kot karierni cilj navedel, da želi opravljati delo na ministrstvu za zunanje zadeve. Prve diplomatske izkušnje si je Luka Pahor nabiral v okviru študija s trimesečnim pripravništvom leta 2021 na slovenskem veleposlaništvu v Berlinu, ki ga je takrat vodil veleposlanik Franci But. Trenutno je Pahor zaposlen kot vodja komuniciranja na krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij CNOVS.

Po neuradnih informacijah se bo Pahor na MZEZ zaposlil najkasneje do konca poletja. Spomladi je opravil preizkusni test za diplomatsko službo, med vsemi kandidati pa je dosegel tretji najboljši rezultat. Na podlagi tega je bil izbran za pripravniško delovno mesto za usposabljanje za diplomatsko službo.

Na MZEZ niso ne potrdili ne zanikali informaciji o zaposlitvi Luke Pečarja. Sporočili so nam, da lahko MZEZ v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja oziroma zakonom o varstvu osebnih podatkov posreduje določene osebne podatke samo o osebah, ki so že v pogodbenem oziroma delovnem razmerju z MZEZ. Ker navedeni pogoj v primeru Luke Pečarja Pahorja v trenutku poizvedbe ni obstajal, nam informacij o podpisu pogodbe o zaposlitvi niso mogli posredovati.

Odnos Pahor - Fajon

Luka Pečar Pahor je še vedno član stranke SD. Zakon o zunanjih zadevah v 45. členu dovoljuje diplomatom članstvo v strankah, ne smejo pa imeti funkcij v organih političnih strank. Spomnimo, Tanjo Fajon je Borut Pahor kot takratni predsednik SD postavil kot nosilko liste SD za evropske volitve leta 2009 kljub nasprotovanju mnogih v stranki. V zadnjem obdobju je bilo med Fajonovo in Pahorjem sicer nekaj kratkih stikov. Predsednica SD je nasprotovala, da se Borutu Pahorju odmrzne članstvo v SD, prav tako pa ni bila naklonjena ideji, da postane posebni odposlanec za slovensko kandidaturo za Varnostni svet OZN.