Luko Mesca bo na čelu stranke nasledila Asta Vrečko

Člani sveta stranke so po enotedenskem glasovanju za koordinatorko Levice izvolili dosedanjo namestnico koordinatorja in ministrico za kulturo Asto Vrečko. Dosedanji koordinator stranke Luka Mesec, v vladi Roberta Goloba minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ostaja podpredsednik vlade.

Kot je po izvolitvi povedala Asta Vrečko, bodo zdaj stranko utrdili na terenu, »jo prikazali kot platformo levih glasov, ki združuje«. »Eden prvih korakov bo, da bomo šli na teren se pogovorili z vsemi člani, poslušali, kaj imajo povedati,« je dodala. Začeli bodo tudi z določenimi spremembami znotraj stranke, saj se je, kot je povedala nova koordinatorka, tudi sistem dela spremil.

»Levica ostaja trdna, močna in stabilna stranka na levi, ki si prizadeva za dostojno življenje za vse,« je dejala. Optimistično napoveduje, da bodo v stranki v prihajajočem dvoletnem mandatu Levico pokazali kot »platformo raznolikih levih glasov, ki združuje in ki bo postala še pomembnejša politična sila na levi in kot taka nastopila tudi na vseh naslednjih volitvah«.

Za namestnico koordinatorke je svet stranke izvolil poslanko Natašo Sukič.

Mesec se za vnovično kandidaturo na čelu stranke ni odločil. Rezultate junijskega volilnega kongresa, na katerem je od 25 voljenih članov sveta stranke mandat dobilo 15 predstavnikov tako imenovanega levega krila, kritičnega do Meščevega vodenja, je namreč razumel kot določeno nezaupnico.

Miha Kordiš, Luka Mesec, Asta Vrečko in Simon Maljevac na kongresu stranke Levica junija letos. FOTO: Matej Družnik

Kordiš: Enotnost nikoli pod vprašajem

Vodenje Levice tako po skoraj desetletju delovanja stranke prevzema dosedanja namestnica koordinatorja Asta Vrečko, ki verjame, da ji bo uspelo povezati stranko, uskladiti različne poglede in Levico peljati na novo pot. Za mesto koordinatorja se je potegoval tudi poslanec Miha Kordiš. Kljub poročanju nekaterih medijev, da bi lahko prišlo zaradi različnih pogledov v stranki do razkola poslanske skupine, je Kordiš po izvolitvi zagotovil, da enotnost poslanske skupine nikoli ni bila pod vprašajem.