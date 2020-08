Luksuzni turizem v Italiji zaradi covida-19 skoraj brez gostov

8.55 Osemdeset odstotkov manj luksiznih nočitev kot običajno



Ponudniki luksuznih turističnih namestitev v Italiji so letos skorajda brez tujih gostov. V petzvezdičnih hotelih imajo po podatkih panožnega združenja Confcommercio zaradi pandemije covida-19 kar 80 odstotkov manj nočitev kot običajno. Premožnih gostov iz ZDA, Japonske, Rusije, Avstralije in Kitajske namreč letos ni.



Prestižni italijanski hoteli so v zadnjih petih mesecih izgubili devet milijonov nočitev. Število gostov iz tujine se je julija zmanjšalo za 76,4 odstotkov, domačih gostov pa so imeli 24,5 odstotkov manj, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.