Lutkovno gledališče odprlo vrata starejši generaciji

V Lutkovnem gledališču Ljubljana, ki je najbolj obiskano slovensko gledališče, so stopili nasproti starejšim.



Imajo 35 hostes in hostesnikov, saj je predstav veliko, tudi po dve ali tri na dan, za vsako pa potrebujejo tri hostese.



Hostesno službo so že po prvem razpisu obogatili z nekaj starejšimi sodelavci, načrtujejo še podobne razpise.





Ker se je povezovanje starejše in mlajše generacije dobro obneslo, bomo ob koncu letošnje sezone pred počitnicami objavili nov razpis. Jeseni namreč nekateri študenti končujejo študij, zato se bodo naši ekipi pridružili novi člani. Tako mladi kot starejši, pravi Petra Škofic, vodja odnosov z javnostmi pri

Lutkovnem gledališču Ljubljana

Ljubljana – Vki je z več koteno, so stopili nasproti starejšim. K sodelovanju so jih povabili za pomembno delo –in to že po prvem razpisuV lutkovnem gledališču, kjer so glavni obiskovalci otroci, ima. Glavno je, da se otroci v gledališču dobro počutijo, saj je to pogosto njihovo prvo srečanje z umetnostjo oziroma doživljanje umetnosti. Pri tem ima pomembno vlogo hostesna služba, ki je njihov prvi stik z gledališčem, pravi, v Lutkovnem gledališču Ljubljana vodja odnosov z javnostmi.»Obisk gledališča je hkrati spoznavanje z gledališko vzgojo oziroma seznanjanje z gledališkim bontonom., ki ga igralci soustvarjajo z gledalci, zato je še toliko bolj pomembno zavedanje, kaj je tisto, kar pripomore k bolj učinkovitemu doživljanju predstave. Ogled moti predvsem klepetanje med predstavo, kamor ne štejemo doživetih radoživih odzivov otrok ali občasnih stisk, ki nastanejo zaradi posameznih prizorov, prav tako je moteče tekanje po dvorani, odvijanje bombonov ... Gledališki bonton je navsezadnje treba spoštovati zaradi drugih obiskovalcev, ki si želijo v miru ogledati predstavo. In tu se pokaže pomembna naloga naših hostes in hostesnikov, ki poleg tega, da gledalce prijazno sprejmejo v naš hram, poskrbijo za njihovo garderobo, preverijo vstopnice in jih usmerjajo do pravih sedežev, med predstavo spremljajo dogajanje v dvorani.je pregledovanje sporočil na. Hostesna služba mora odrasle včasih celo večkrat opozoriti, saj se marsikdo ne zaveda, da je v zatemnjeni dvorani problem tudi svetloba, ki jo oddaja telefon.«V gledališču in med predstavami torej vlada neki red, teh pravil pa je treba male obiskovalce učiti in naučiti. Večina staršev otroke pripravi na obisk gledališča, tako ti ne samo vedo, kakšna pravljica jih čaka, temveč tudi poznajo pravila vedenja. Še posebej lepo predstave spremljajo otroci iz vrtcev in šol, pravi Petra Škofic, poudarja pa tudi: »Seveda nočemo pretiravati s strogostjo. Želimo si, da je hostesna služba predvsem v pomoč obiskovalcem, da se odzove na sorazmeren način, kar pomeni, da je potreben primeren pristop glede na konkretno situacijo. Jasno, da smo ljudje in seveda tudi otroci različni, različno dojemljivi: večina upošteva naša opozorila, marsikdo se pa tudi razjezi.«Na razpis za deloso lani jeseni, potem ko so to prakso opazili v nekaterih podobnih gledališčih v tujini. Odziv je bil takoj dober, in ko so starejši kandidati prišli na pogovor, so se jim zahvalili, da so se spomnili nanje. Pri odločitvi, da v hostesni službi poleg študentov omogočijo delo tudi starejšim, so izhajali iz dejstva, da se v gledališču, kot je lutkovno, srečujejo različne generacije, tako najmlajši kot generacije staršev in starih staršev. In vsi tisti, ki jih povezuje ljubezen do gledališča. Pogoj je bil, da so kandidati razgledani, natančni, komunikativni, da poznajo program njihovega gledališča, da imajo veselje do gledališča, da imajo čas in da jih delo z otroki veseli.Trenutno imajo. Zdi se, da pri otrocih, prav tako pri starših in starih starših, ki jih spremljajo, kot starejši vzbujajo dodatno zaupanje in toplino. V gledališču pa so še posebej zadovoljni, ker sta se mlada študentska in upokojenska generacija odlično ujeli pri delu. Starejši se med drugim mimogrede spominjajo, kako je bilo, ko so sami obiskovali že dobrih 70 let delujoče lutkovno gledališče. Seveda so zadovoljni, ker so dobili novo socialno okolje, spoznali nove mlade ljudi. »Vsi so navdušeni, vedno dobre volje,« pravi Petra Škofic. ». Pogosto, če ne vsakič, si po koncu predstave skupaj privoščijo še kavico. Povrhu so tudi obiskovalci že opazili, da nam je uspelo doseči sožitje med generacijami, za to smo dobili že precej pohval.«V gledališču imajo 35 hostes in hostesnikov, saj je predstav veliko, tudi po dve ali tri na dan, dopoldne in potem še popoldne, pri vsaki pa potrebujejo vsaj tri hostese. Ker imajo študenti v obdobju izpitov in drugih študijskih obveznosti manj časa, jih lahko zdaj nadomestijo starejši kolegi, ki so jih v prvi sezoni pogodbeno zaposlili pet. Pri plačilu prav tako ni razlike, oboji dobijo enako.Novost, s katero so v Lutkovnem gledališču Ljubljana našli priložnost za zaposlovanje starejših, upokojenih, je gotovo zelo dobra praksa. Ker ni ostala na papirju ali pristala v strategijah in projektih, pri katerih se vedno poudarja, kako pomembno je v starajoči se družbi ljudi čim dlje delovno »aktivirati«, a potem se pogosto vsi ti cilji izgubijo v predalih. Še pred počitnicami bodo objavili nov razpis, s katerim bodo spet povabili starejše kandidate, naj se odločijo za nov izziv – postati hostesa ali hostesnik v lutkovnem gledališču.