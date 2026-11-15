Macedoni zmagal v prvem krogu, nazdravili so s penino

V štabu novomeškega župana Gregorja Macedonija so že nazdravili prvim vmesnim rezultatom. Po preštetih 38 odstotkih glasov je Macedoni prejel 72 odstotkov glasov, Srečko Vovko (SD in Prerod) in Andrej Kastrevec (Gibanje Svoboda) vsak po 14 odstotkov, Jože Pirh (Pirati) pa 1,4 odstotka. Rezultati še niso dokončni, zato v štabu čakajo na nadaljnje preštevanje glasov.

Macedoni se poteguje za četrti županski mandat. Tako leta 2018 kot leta 2022 je zmagal že v prvem krogu. V tokratni tekmi so se mu postavili po robu trije protikandidati.

Torta za Gregorja Macedonija, ki jo je spekla masteršefovka Tanja Rajar. FOTO: Tanja Jakše

V Hostlu Situla, kjer je Macedonijev volilni štab, so se po zaprtju volišč začeli zbirati njegovi podporniki in kandidati za občinske svetnike. Med prvimi je prišel podžupan Urban Kramar. V Hotelu Center pa se je medtem zbrala ekipa Srečka Vovka, ki upa na ugoden rezultat in uvrstitev v drugi krog. Vovko se je z Macedonijem pomeril že pred štirimi leti, ko je prejel približno četrtino glasov.

FOTO: Delo

Pomemben bo tudi razplet volitev v občinski svet. Županova lista je imela v dosedanjem 30-članskem občinskem svetu sedem svetnikov, skupaj s koalicijskimi partnerji pa je Macedoni razpolagal s podporo 24 svetnikov. V koaliciji so bili SDS, NSi, Gibanje Svoboda, lista Naš kraj – naše mesto, SLS in Stranka generacij.

V prvem krogu letošnjih lokalnih volitev je v Novem mestu glasovalo 12.668 od 27.828 volivcev, kar pomeni 45,5-odstotno udeležbo. To je več kot leta 2022 (43,8 odstotka) in manj kot leta 2018 (50,3 odstotka).

Nazdravili so s to penino. Trškogorska penina je pridelana iz sort chardonnay, sivi pinot in kerner po tradicionalni šampanjski metodi. FOTO: Tanja Jakše

V Krškem štirje kandidati za župana

V Krškem se za županski položaj potegujejo štirje kandidati: aktualni župan Janez Kerin, Dušan Šiško, Janja Starc (Prerod in SLS) ter Tajana Dvoršek (Gibanje Svoboda).

Kerin se poteguje za drugi mandat. Leta 2022 je zmagal v drugem krogu, ko je premagal nekdanjega župana Mirana Stanka.