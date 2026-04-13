Župan proti zadržanju Šutarjevega zakona: Kdo bo zaščitil žrtve in otroke?

Novomeški župan Gregor Macedoni je na vlagatelje ustavne presoje 8. člena Šutarjevega zakona, ki omogoča rubeže denarne socialne pomoči, naslovil pismo, v katerem jih je pozval k podaji predlogov, kako zaščititi tiste, ki so žrtve prekrškarjev. Opozarja, da zakon omogoča rubež šele po treh neuspešnih izvršbah in da gre za vprašanje enakosti.

Javno pismo je Macedoni naslovil na Varuha človekovih pravic RS in Pravno mrežo za varstvo demokracije, ki sta na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti 8. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ustavno sodišče pa je pred kratkim zadržalo njegovo izvajanje, dokler o zadevi ne odloči dokončno. Macedoni pobudnikom v pismu postavlja vprašanje glede zagotavljanja zaščite pravic otrok in žrtev v enaki meri, »kot to velja za neodgovorne posameznike, ki s ponavljajočimi prekrški ogrožajo varnost«.

Od varuha in pravne mreže zahteva odgovor, kako bodo v takšnih primerih zaščitene pravice otrok, varnost ljudi in temeljne vrednote pravne države.

Poziv k večji odgovornosti posameznikov

Macedoni navaja, da se 8. člen zakona za izvršbo denarne socialne pomoči uporablja šele, ko ima posameznik zapadle neplačane denarne nedavčne obveznosti, za katere so bili v obdobju dveh let pred izdajo sklepa o izvršbi podani najmanj trije predlogi za izvršbo, ter da njegov namen ni poseg v socialne pravice, temveč zagotovitev dejanskega odvračalnega učinka sankcij, večje odgovornosti posameznikov in večje varnosti ljudi.

Kot poudarja, zakon ne predvideva posega ob vsakem prekršku, zato po njegovem mnenju ne gre za odvzem pravice do dostojnega preživetja, temveč za vprašanje enakosti pred zakonom in odgovornosti do skupnosti. Sprašuje se tudi, ali pravica do brezpogojne denarne pomoči prevlada nad otrokovo pravico do izobraževanja ter nad pravico vseh državljanov do varnosti.

V ospredje postavlja vprašanje, kdo bo zaščitil otroke, ki »zaradi neodgovornih staršev neupravičeno ne obiskujejo šole, in kdo bo zaščitil žrtve prometnih nesreč ter drugih nevarnih ravnanj, če država ne zagotovi odvračilnih sankcij za ponavljajoče kršitelje«. Po njegovih besedah trenutna ureditev daje sporočilo, da se določene oblike nevarnega in neodgovornega vedenja tolerirajo, pri čemer pa so posledice pogosto najhujše prav za najbolj ranljive – otroke in žrtve.

Macedoni v pismu izraža pričakovanje, da bodo zagovorniki človekovih pravic ob obrambi pravic posameznikov ponudili tudi jasen odgovor, kako zagotoviti učinkovito zaščito otrok in žrtev, saj da se trenutne pobude osredotočajo predvsem na pravice storilcev prekrškov.

»Odločitev ustavnega sodišča bo zato pomembno sporočilo o tem, katere vrednote in pravice slovenska država postavlja najvišje – pravice neodgovornih posameznikov ali pravice otrok in žrtev, ki prav tako potrebujejo zaščito države,« je zapisal.

Šutarjev zakon je DZ sprejel novembra lani. Proti členu, ki omogoča tudi rubeže denarne socialne pomoči, so pri varuhu in pravni mreži vložili pobudo za oceno ustavnosti. V začetku aprila so z ustavnega sodišča sporočili, da so ustavni sodniki začasno zadržali izvajanje spornega člena, dokler o zadevi ne odločijo dokončno.