Ko so razbili zidove, so se pokazali mafijski milijoni in rolexi

Italijanski karabinjerji so imeli včeraj uspešen dan, v mestu Caivano v neapeljski provinci so zasegli za več milijonov gotovine camorre in opravili 34 aretacij, poročajo italijanski mediji.

Približno 3,2 milijona evrov in enajst luksuznih ur, ocenjenih na 127.000 evrov, je bilo skritih v zazidanih votlinah in na še bolj neobičajnem kraju, pod tuš kadjo. Odkrili so jih v okviru preiskave neapeljskega tožilstva. Od 34 aretiranih pa so za 23 odredili priporno pridržanje, akcijo označujejo kot hud udarec mafijskemu klanu Angelino.

Na videoposnetku, ki so ga objavili karabinjerji, je videti policiste, kako razbijajo tla in iz njih vlečejo svežnje bankovcev za 50 evrov ter jih nato odlagajo kar v vedra.

Med kaznivimi dejanji, zaradi katerih poteka postopek, so hudodelsko združevanje mafijskega tipa, združevanje z namenom preprodaje prepovedanih drog, posedovanje drog z namenom preprodaje, nedovoljeno posedovanje in nošenje orožja, izsiljevanje ter druga kazniva dejanja, storjena z uporabo mafijskih metod.