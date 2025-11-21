Magda praznuje 5 let: aplikacija, ki starejšim odpira vrata v digitalni svet

Prva slovenska aplikacija za starejše, Magda, je v petih letih zrasla v skupnost več kot 10.000 uporabnikov. Starejšim ponuja varen, preprost in prijazen način osvajanja digitalnih veščin ter podpore v vsakdanjem življenju. Simbioza z obsežnimi programi digitalnega opismenjevanja vsako leto opolnomoči več kot 5000 starejših. Magda se širi tudi na namizne računalnike, kar bo digitalni svet približalo še širši generaciji uporabnikov.

Veliko je priložnosti za medgeneracijsko ­sodelovanje. Mladi nudijo digitalno podporo, starejši pa prispevajo izkušnje, zgodbe, modrost in družbeno angažiranost. Tako ne gre le za učenje tehnologije, temveč tudi za vzpostavljanje odnosov, pravi Ana Pleško, direktorica in soustanoviteljica Simbioze.