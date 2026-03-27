Magistri farmacije sodelujejo pri načrtovanju in spremljanju zdravljenja

V Sloveniji deluje 27 bolnišničnih lekarn, ki so nepogrešljiv del zdravstvenega sistema ter pomembno prispevajo k njegovi stabilnosti in kakovosti. V njih je zaposlenih 356 strokovnih farmacevtskih delavcev. Tako kot v 356 lekarnah, ki delajo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, tudi v bolnišničnih lekarnah primanjkuje kadra. V najtežjem položaju so tiste, ki imajo enega zaposlenega magistra farmacije.

V času naraščajočih potreb po zdravstvenih storitvah, staranja prebivalstva in vse bolj kompleksnih terapij je še posebej pomembno, da odločevalci, vodstva zdravstvenih ustanov in pristojni organi prepoznajo strateški pomen bolnišničnih lekarn, so ob današnjem svetovnem dnevu bolnišničnih lekarn, katerega tema je letos Vsi za naše paciente, poudarili v lekarniški zbornici. Zagotavljanje ustreznih kadrovskih, organizacijskih in finančnih pogojev je ključno za nadaljnji razvoj farmacevtskih storitev in vpeljevanje inovacij, ki bodo še dodatno izboljšale kakovost zdravstvene obravnave.