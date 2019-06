Mahnič: Bomo ministru, ki laže in izigrava celotno državo, končno rekli dovolj je? (V ŽIVO)

Preberite še: Obranjeni minister bo šibkejši kot kadarkoli

Vse oči uprte v Levico

Ljubljana – Pred poslanci je odločanje o nadaljnji usodi obrambnega ministrav vladi. Opozicijska SDS mu v interpelaciji med drugim očita zlorabo vojaško-obveščevalne službe, kršitev zakonov o obrambi in o zakona o službi v slovenski vojski, zavajanje in laganje o primeru nočnega streljanje vojske na Počku in na sploh delovanja, ki omajuje ugled v funkcijo ministra in obrambnih institucij.»Minister je od leta 2000 zraven povsod pa nikoli nič kriv. Preseda se vs stola na stol, kamorkoli pride so težave, nikoli pa nobene odgovornosti. Na nas poslancih je danes, da pokažemo, ali imamo dovolj visoka etična merila, da ministru, ki laže, zavaja, krši zakone in izigrava celotno državo, končno rečemo dovolj je,« je uvodoma dejal(SDS), podpredsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs).Spomnil je, da se je vse skupaj začelo, ko smo v Delu objavili prispevke, da je načelnica Generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc že dalj časa odsotna. O tem, kaj je vzrok za njeno odsotnost, so se širile govorice, zato je po Mahničevih besedah Erjavec direktorju obveščevalno-vojaško službe (OVS)povsem nezakonito ustno naročil, naj te govorice razišče Poleg zlorabe OVS mu očitajo nezakonito razrešitev poveljnika poveljstva sil vojske Miho Škerbinca . Na pogovor so ga namreč povabili prav zaradi informacij, da je na postroju neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice. Če bi se želeli ravnati po pravilih, bi načelnica po Mahničevem mišljenju morala proti neznanemu storilcu podati kazensko ovadbo zaradi obrekovanja. Na tej podlagi bi lahko kriminalisti OVS začeli zbirati obvestila. Vendar v omenjenem primeru ni šlo za zbiranje informacij za predkazenski postopek, zato je bila opravljena naloga klasična obveščevalno dejavnost, je opozoril.Za Erjavčevo nezaupnico bodo poleg SDS glasovali še v NSi in SNS, ki imajo skupaj premalo glasov, zato bo verjetno pretehtalo to, kako bo glasovala zunajkoalicijska partnerica Levica in ali mu bo kdo v koalicijskem petorčku odrekel podporo. Šarec je včeraj izrazil pričakovanje , da bo sledila njihovemu dogovoru in se podpiranju interpelacij izognila. Je pa predhodno dejal, da bo minister očitke moral pojasniti Za današnjo izredno sejo, ki se je pričela ob 9. uri, je predvidenih 14 ur. K razpravi se je prijavilo 58 poslancev.