Mahnič proti direktorici policije

Pooblaščena skupina Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je včeraj nenapovedano preiskovala sum pritiskov na člane in vodstva strank na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) Pogovarjali pa so se tudi z generalno direktorico policije. Kot je povedal, predsednik Knovsa, nadzora niso mogli opraviti v celoti, ker da ga je Bobnarjeva blokirala. »Želeli smo pregledati, kdo od zaposlenih je morebiti v zadnjih dneh oziroma tednih pregledoval evidence določenih poslancev oziroma politikov, vendar nam tega ni želela omogočiti,« je pojasnil.Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar skupini, ki je opravila nadzor na NPU, na vprašanja, ki so se nanašala na delo policije izven zakonsko določenega okvira, ni odgovorila. Na policiji so pojasnili, da so člani komisije direktorico spraševali o konkretnih operativnih zadevah, policija pa nima pravne podlage, da bi članom Knovs te podatke posredovala.Kljub temu da jo je podpredsednik komisije Žan Mahnič pozval, da naj pomisli na svojo prihodnost, so že včeraj sporočili s policije.Mahnič je v odzivu na twitterju Bobnarjevo pozval, naj napiše njegovo celotno izjavo in naj ne bo kot poslanka(LMŠ), »ko je govorila o glavah in jo je magnetogram ujel na laži«. »Dejal sem namreč, da naj pomisli na svojo prihodnost, ker če na KNOVS ugotovimo, da takšno početje policija ščiti, jo bomo kazensko ovadili,« je zapisal.Na tvit se je danes odzvala policija. »Med včerajšnjim nadzorom ste generalni direktorici policije dejali, naj pomisli na svojo prihodnost. Ko vas je generalna direktorica nekajkrat vprašala, ali ji s tem grozite, ste ji odvrnili, da ste vi voljeni, generalna direktorica policije pa imenovana od vlade,« so zapisali.V naslednjem tvitu so na policiji še pojasnili: »Kasneje pa dodali, da jo boste lahko kazensko ovadili, kar bi jo moralo skrbeti. To lahko potrdita tako namestnik generalne direktorice policije, kot direktor Uprave kriminalistične policije. Je potrebno še kaj dodati?«Tudi Janša se je odzval na twitterju: »Ustava in zakoni RS ščitijo državljana, ne funkcionarje. Bistvo problema je, da policija ni dovolila parlamentarnega nadzora. Z lahkoto bi ovrgli sume, če vse počnete zakonito. Zavračanje parlamentarnega nadzora predstavlja grožnjo ustavni ureditvi.«