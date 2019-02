Maja Drobnič Radobuljac: »Vsi bodo hospitalizirani proti svoji volji«

Kaj se bo z odprtjem te enote spremenilo za otroke?

Koliko otrok boste takoj hospitalizirali?



Otroci s kakšnimi duševnimi motnjami bodo hospitalizirani pri vas?



Ali število zgoraj naštetih motenj narašča?

Zakaj?

V smislu odsotnosti staršev?



Kaj konkretno imate v mislih?



Koliko otrok na leto je bilo zdaj hospitaliziranih na oddelkih za odrasle?



Kako bo potekalo delo na danes odprtem varovanem oddelku?



Kateri primeri so vas pri delu osebno najbolj zaznamovali?



Koliko pa so uspehi vašega zdravljenja merljivi, vidni?

Specialistka otroške in mladostniške psihiatrijeje vodja varovane enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo , ki bo začela delovati 1. marca. Na leto bodo sprejeli okoli 120 mladih s psihotičnimi reakcijami.Najpomembneje je, da ne bodo več hospitalizirani na zaprtih oddelkih z odraslimi, ki imajo najtežje duševne motnje in so posledično lahko tudi agresivni.Otroci morajo za tovrstno hospitalizacijo izpolnjevati kriterije po zakonu o duševnem zdravju. To pomeni, da morajo zaradi duševne motnje ogrožati svoje življenje, življenje drugega ali pa delati hudo škodo sebi ali drugemu. Ne sme biti možnosti zdravljenja te duševne motnje na drugačen način, torej na odprtem oddelku ali ambulantno. Tisti trenutek, ko otrok ne bo več izpolnjeval kriterijev za tako hospitalizacijo, bo moral biti odpuščen.Vsi bodo hospitalizirani proti lastni volji. To pomeni, da se bo pri vsakem otroku posebej vključilo sodišče z izvedencem, ki bo ocenjeval, če je obravnava otroka na takem oddelku ustrezna in koliko časa naj traja.Otroci in mladostniki s hudimi oblikami psihotičnih motenj, taki z avtističnimi motnjami, ki imajo vedenjske težave z nasilnimi izbruhi, hudo depresivni mladostniki s samomorilnimi mislimi.Absolutno pa ne bo indikacija za hospitalizacijo na tem oddelku zgolj izolirana vedenjska motnja, kot je na primer agresivnost.Poročila pravijo, da povsod po svetu narašča in da zbolevajo vse mlajši.O razlogih lahko zgolj ugibamo. Eden od pomembnih pa je zagotovo sprememba načina življenja. Velikokrat sem že govorila o tem, kako je naše življenje drugačno kot je bilo pred 30 leti.Tudi. Pritiski na družine se z vseh strani strahotno povečujejo. Zahteve v službah in šolah so tako intenzivne, da se to zagotovo odraža tudi na duševnem zdravju. Otroci so po cele dneve prepuščeni sami sebi. Ko smo bili mi mladi, smo popoldneve preživljali na igrišču z drugimi otroki, naši starši pa so bili doma ob treh. Danes so pozno popoldan ali zvečer. Življenje se je toliko spremenilo, da bi morala država toliko več vlagati v preventivne programe in za otroke že zelo zgodaj nekaj narediti.Poskrbeti bi bilo treba za duševno zdravje staršev od rojstva oziroma zanositve naprej. Zdaj vemo, koliko duševno zdravje staršev vpliva na razvoj možganov otroka. Če bomo ukrepali v zvezi s tem, potem bomo lahko nekaj spremenili.Leta 2012, ko smo pisali program za delovanje enote smo dobili podatke iz vseh psihiatričnih bolnišnic po Sloveniji. Našteli smo 120 hospitalizacij.Organizirana bo 24 urna dežurna služba. Ker se slednje s trenutnim številom pedopsihiatrov ne da pokriti, bodo pomagali specializanti pedopsihiatrije z ustreznim nadzorom specialistov.Zastrupitve s psihoaktivnimi snovmi. Ker to ni naše področje je pomembno, da bo oddelek imel tudi pediatrično obravnavo. Da bo pediater preveril ali je otrok telesno stabilen za hospitalizacijo.Težavno je še delo s pacienti, ki so dolga leta kronično suicidalni. Tu govorimo o osebnostni patologiji, o mladostnikih, ki so jih zaznamovale hude izkušnje, npr. zlorabe. Od enega pregleda do naslednjega ne veš ali bo mladostnik preživel. Takih pacientov en strokovnjak ne more imeti veliko v ambulanti. Z njimi doživlja vzpone in padce.Včasih tudi mi obupujemo. Kolegi se včasih sprašujejo, zakaj vztrajamo, ko pa ni nič bolje. Ampak na rezultate je treba kar nekaj časa čakati in si za vsakega bolnika posebej zastaviti primerne cilje. Mladostnik s hudimi izkušnjami (šolskimi neuspehi, zlorabami) morda ne bo jedrski fizik, bo pa za nas velik uspeh, če bo preživel in si ustvaril družino, … Ko po več letih vidiš, da je našel smisel, je trud poplačan.Pri svojem delu ostajam tako zagnana in navdušena kot pred dvajsetimi leti, ko sem se odločila za študij. In to kljub razmeram v zdravstvu, ki niso rožnate. Če me ne bi gnal občutek, da lahko pomagam kaj spremeniti, potem že davno ne bi več vztrajala.