Maja Regina: Poroke mladoletnih niso del kulture, pač pa posledica revščine

Maja Regina je učiteljica slovenščine na Osnovni šoli Šentjernej, ki jo obiskuje približno deset odstotkov romskih otrok. Izkušnje z delom z njimi in njihovimi družinami ima tudi s svojih prejšnjih delovnih mest. Ob eskalaciji nasilja, ki se je končalo s tragično smrtjo 48-letnega Aleša Šutarja, je objavila zapis, v katerem je brez olepševanja, a vendar s senzibilnostjo opisala del razmer v romskih naseljih, kjer je delala.

Kot je poudarila tudi v pogovoru za Delo, jo ob vsem tem, kar se zdaj dogaja, preveva občutek, da se to ni zgodilo naključno, ampak da je romska družba pravzaprav odsev naše družbe kot celote. »To je ogledalo, v katerem lahko vidimo, kako funkcioniramo,« je povedala.