V okviru projekta Za življenje brez nevarnih kemikalij so na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) pregledali 20 otroških zaščitnih UV-majic. Ob tem so ugotovili, da sedem majic ni v celoti zagotovilo deklarirane zaščite pred ultravijoličnimi žarki, pri 12 majicah pa so zaznali navzočnost kemikalij bisfenolov.

Strokovnjaki ZPS so preverjali učinkovitost zaščite pred sončnimi žarki, njihovo kemijsko varnost in sproščanje mikrovlaken. Preverili so prisotnost formaldehida, prepovedanih barvil in bisfenolov. Medtem ko prepovedanih barvil ali formaldehida niso odkrili, so v 12 od 20 majicah odkrili bisfenole, v štirih primerih pa so bile izmerjene vrednosti teh kemikalij višje od priporočil Znanstvenega odbora za varstvo potrošnikov pri Evropski komisiji.

Majice na Temu in Shein brez ustrezne zaščite

Test majic je pokazal tudi razlike pri zaščiti pred UV-sevanjem. Deklarirano zaščito je ob testu zagotovilo trinajst majic, medtem ko jih sedem testa ni opravilo v celoti. Ob tem izdelka, kupljena prek spletnih platform Temu in Shein, ustrezne zaščite pred sončnimi žarki nista zagotovila. Da lahko proizvajalec izdelek označi kot UV-zaščitno oblačilo, mora majica namreč zagotavljati zaščitni faktor UPF 40 ali več, so zapisali na zvezi.

Večina oblačil je izdelana iz sintetičnih materialov, zato so na ZPS preverili tudi sproščanje mikrovlaken. Ta med uporabo in pranjem prehajajo v okolje ter prispevajo k onesnaževanju z mikroplastiko. Meritve na 20 otroških majicah so pokazale, da so se mikrovlakna sproščala pri vseh preverjenih izdelkih, ne glede na barvo, vzorec ali potiske.

Na zvezi so preverili tudi zaščito pred UV-žarki bele in črne otroške bombažne majice. Črna se je izkazala za bolj učinkovito, izmerili so namreč zaščitni faktor UPF 50+, bela pa ni zagotavljala skoraj nobene zaščite.

Na ZPS so ob ugotovitvah testiranj še zapisali, da je zaščita z UV-majicami ali gosto pletenimi temnimi majicami šele druga raven zaščite, prva je namreč izogibanje soncu. Pri tem je pomembno, da ljudje na vse izpostavljene in nepokrite dele telesa nanesejo izdelke za zaščito z visokim ali zelo visokim zaščitnim faktorjem. Tako UV-majice kot druge izdelke za zaščito pred soncem pa je treba uporabljati v skladu z navodili, pri tem pa je treba upoštevati, da imajo tudi UV-majice omejen rok uporabe, so še zapisali na zvezi.