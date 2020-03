»Mala Slovenija je plula po velikih oceanih«  

»Moja knjiga se začne prav z resolucijo o pomorski usmeritvi Slovenije, sprejeti 7. marca, leta 1991, čemur je Dan pomorstva sploh posvečen. Zelo se mi zdi pomembno, da smo ob ustanovitvi samostojne države to poudarili. Ni pa dovolj, če se o pomorstvu govori le na ta dan,« izpostavi Nadja Terčon, avtorica knjige Usidrali smo se na morje, ki obravnava slovensko pomorstvo od povojnih začetkov do vplutja prve ladje Splošne plovbe v Luko Koper, leta 1958. Terčonova, sicer muzejska svetnica v Pomorskem muzeju Sergeja Mašere Piran, meni, da se vse premalo zavedamo, da imamo morje in kaj nam ta lahko vse nudi. »Morje omogoča ...