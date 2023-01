Mala Slovenija na veliki nadzorni plošči

V nadaljevanju preberite:

Pri izbiri kazalnikov na spletni strani Slovenija interaktivno so, kot pravijo, upoštevali najaktualnejše in najbolj zanimive podatke oziroma tiste, ki jih uporabniki najpogosteje iščejo ter potrebujejo. Izbrali so podatke z različnih področij, in sicer o gospodarstvu, prebivalstvu in okolju. Vsakič ko se bodo posodobili podatki v njihovi podatkovni bazi SiStat, se bodo osvežili tudi interaktivni grafikoni. Zala Jakša pravi: »To pomeni, da so v grafikonih vedno na voljo zadnji razpoložljivi in s tem najaktualnejši podatki.«

Zbirke objavljenih grafikonov so namenjene vsem, dodaja Jakša, ki želijo na enem mestu najti osnovne podatke o Sloveniji: »Uporaba je preprosta, prikaz dobro deluje tudi na mobilnih telefonih in tablicah, zato tako nagovarjamo širok krog uporabnikov.« Dodana vrednost aplikacije pa so prav gotovo barve v grafikonih, ki so prilagojene barvno slepim. Zahtevnejšim uporabnikom je s klikom na več podatkov na voljo tudi povezava do podatkovne baze SiStat. Preverili smo, kaj kažejo posamezni trendi.