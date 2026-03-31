Mala vojska sproti preverja sumljiva nakazila

V ljubljanskem muzeju in galeriji NLB Muza na Čopovi ulici so včeraj odprli razstavo Denar in kriminal: tekma brez konca, ki se ukvarja s temami ponarejanja denarja, prevar, fizičnih ropov bankomatov in bank ter spletnim kriminalom, ki preži na ljudi. Medtem ko je ponarejanje denarja v upadu, so pri slednjem seštevki škod vse višji.

Na otvoritev razstave je iz Evropske centralne banke prišel tudi Martin Münd, njihov glavni strokovnjak za ponarejeni denar: »Finančna škoda zaradi ponarejanja denarja v EU v zadnjih letih znaša okoli 25 milijonov evrov na leto, lahko tudi do 40 milijonov.« Znesek je primerjal s škodo, ki nastane s prevarami oziroma zlorabami kreditnih kartic in vsako leto preseže milijardo evrov. »Gotovina je torej zelo varno plačilno sredstvo,« pravi Münd.

Dobra zaščita originalnih evrskih bankovcev vpliva na malo število evrskih ponaredkov, poudarja Martin Münd iz Evropske centralne banke. Foto Matej Družnik

Pri tem pomembno vlogo igra tudi dobra zaščita evrskih bankovcev, ki jih je neprimerljivo težje ponarediti kot tolarje, ki so jih posamični prevaranti pred desetletji tiskali kar na domačih tiskalnikih.

Münd, navdušenec nad plačevanjem z gotovino, meni, da je pravzaprav sramotno, da ljudje v plačilnem prometu sprejemajo tudi sila slabe tehnične ponaredke: »Celo tistih 25 milijonov evrov so nepotrebne izgube. Če bi bili ljudje malo bolj pozorni, bi bili ponarejevalci brez dela, saj njihovi izdelki splošno niso dobri«. Pri tem pa poudarja prvo pravilo: moraš poznati original, da bi lahko razpoznal ponaredek.

Dostikrat stranke bolj verjamejo psihološkim prijemom zlobcev kot pa recimo banki. Hedvika Usenik, članica uprave NLB

Kustosinja razstave Urška Purg je poudarila, da so na razširjeno razstavo vplivala vprašanja obiskovalcev na dosedanjih stalnih razstavah o denarju in kriminalu: »To so bile teme, ki ne burijo samo domišljije režiserjev in pisateljev, ampak tudi domišljijo naših obiskovalcev.« Z direktorjem NLB Muze Matkom Miočem sta se zakopala globoko v zgodovinske arhive, saj se pregled začne s ponarejanjem kakavovih zrn, ki so bila plačilno sredstvo pri Majih in Aztekih, ali glinenih ploščic v Mezopotamiji. Razstava nato predstavi ponaredke novcev in bankovcev od rimskih do današnjih dni, pri čemer je poseben poudarek na zadnjih stoletjih in bolj znanih slovenskih ponarejevalcih.

Izpovedi žrtev

Pregled se zaključi v sodobnosti, pri spletnih oziroma telefonskih prevarah, katerih skupna škoda se vsako leto poveča: »Kot muzej nismo tukaj zato, da lovimo zlikovce, ampak smo tu, da odpremo diskurz,« je vlogo NLB Muze poudaril Mioč, ki je glede spletnih prevar ponudil preprost, a precej učinkovit nasvet: »Če se ustaviš, premisliš in potem začneš klikati po internetu, obstaja velika verjetnost, da se boš taki prevari izognil.« Na razstavi je mogoče prisluhniti tudi izpovedim in travmam žrtev, ki so jim prevare povzročile finančno in psihološko škodo.

Obiskovalci muzeja bodo lahko tudi s pomočjo pripomočkov preverili, ali ločijo en pravi bankovec od devetih ponaredkov. Foto Tomica Šuljić

Hedvika Usenik, članica uprave NLB, je povedala, da je bilo zanje bistveno, da so ob pojavu spletnih prevar pred leti odreagirali in postavili ekipo, ki se s prevarami ukvarja specializirano: »Par let nazaj je bilo dovolj, da se je s tem mogoče ukvarjal eden ali dva. Zdaj imamo pa že malo vojsko ljudi.« V kontaktnem centru imamo specializirano ekipo ljudi, ki sproti preverjajo potencialno sumljive transakcije, težje pa je s strankam, saj želijo te včasih izvesti transakcijo, za katero vemo, da je zlonamerna, da je to prevara.«

Kot pravi Usenik, morajo v prepričevanje takšne stranke, da je to potencialno nevarno in da odsvetujejo nakazilo, nemalokrat vložiti veliko napora. »Pa včasih vseeno želi, podpiše izjavo, da sprejme tveganje in vseeno izvede tako transakcijo. Dostikrat stranke bolj verjamejo psihološkim prijemom zlobcev kot pa recimo banki,« opozarja Hedvika Usenik in pravi, da je večjih primerov z večjimi zneskih škod kljub vsemu manj.

NLB in druge banke namreč stranke redno obveščajo o morebitnih tveganjih in novih oblikah prevar, predvsem pa – tudi prek Združenja bank Slovenije – ozaveščajo in izobražujejo. Temu je namenjena tudi razstava, ki jo bo v sredo ob 17. uri s predavanjem o nespretnih napakah ponarejevalcev denarja nadgradil Martin Münd. Pogovor z Mündom o aktualnih značilnostih in trendih ponarejevalcev evrskih bankovcev in kovancev bomo objavil v četrtkovem časopisu in na spletni strani Dela.