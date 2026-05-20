Malarija, denga ... Ali Slovenci bolezni tujih dežel jemljemo premalo resno?

Do aprila 2026 so v Sloveniji zabeležili štiri primere malarije. Januarja je zaradi zdravstvenih zapletov umrla tudi ena oseba.

Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana so v začetku leta opazili neobičajen porast primerov malarije, ena oseba pa je zaradi zapletov umrla. Gre za prvo smrt zaradi malarije, ki smo jo zabeležili v Sloveniji. Pri nas vsako leto obravnavajo med sedem in deset okužb z malarijo, v zadnjih tednih lanskega leta in v začetku leta 2026 pa so na UKC zdravili pet oseb. Malarija je ena izmed najbolj razširjenih nalezljivih in smrtonosnih bolezni na svetu, opozarja specialistka infektologije dr. Tadeja Kotar, ki meni, da so popotniki v zadnjih letih »malo pozabili na preventivne ukrepe, na potrebna cepljenja in antimalarike«. V UKC se z malarijo srečujejo pri migrantih in popotnikih, ki so obiskali eksotične kraje. Slovenci vse več potujemo, s povečanim številom ...