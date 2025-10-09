  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Maljevac miri, opozicija za ustavitev plačevanja prispevka

    Počasno izdajanje odločb, a naj bi se premikalo. Deset občin dogovora z izvajalcem še nima.
    Z besedami, da je Nemčija za vzpostavitev podobnega sistema potrebovala deset let, porodne krče upravičujejo vladajoči. FOTO: Voranc Vogel
    Z besedami, da je Nemčija za vzpostavitev podobnega sistema potrebovala deset let, porodne krče upravičujejo vladajoči. FOTO: Voranc Vogel
    Barbara Eržen
    9. 10. 2025 | 18:18
    9. 10. 2025 | 18:18
    3:37
    »Celoten sestanek je potekal v pozitivnem duhu, skupno rešujemo težave, ki nastajajo na tej poti,« je tudi po drugem srečanju pri predsedniku vlade Robertu Golobu o izvajanju dolgotrajne oskrbe miril minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Opozicija vztraja, da sistem ne učinkuje. Začasno bi celo ustavili plačevanje prispevka, dokler sistem ne bo v resnici v celoti vzpostavljen, a jim Maljevac odgovarja, da bi brez tega prispevka plačevali oskrbo iz žepa. To pa pomeni, da sistem ne bi bil solidaren in dosegljiv vsem.

    ministrstvo za solidarno prihodnostDolgotrajna oskrbaSimon Maljevaczakon o dolgotrajni oskrbiRobert GolobSDS

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Niko Prevc

    Nika Prevc: Grozno je, kako lahko v trenutku izgubiš svojo najljubšo stvar

    Nika Prevc o nedavni olimpijski generalki v Predazzu, tamkajšnjih skakalnicah, poškodbah, strahovih, študiju, ciljih za prihajajočo zimo z OI v Italiji.
    Miha Šimnovec 9. 10. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politika

    Golobov kabinet nad KPK z ostrimi toni in »veliko mero začudenja«

    Očitki predsednika KPK Roberta Šumija za kabinet »brez stvarne osnove in v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem«.
    9. 10. 2025 | 19:23
    Preberite več
