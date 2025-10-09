Maljevac miri, opozicija za ustavitev plačevanja prispevka

V nadaljevanju preberite:

»Celoten sestanek je potekal v pozitivnem duhu, skupno rešujemo težave, ki nastajajo na tej poti,« je tudi po drugem srečanju pri predsedniku vlade Robertu Golobu o izvajanju dolgotrajne oskrbe miril minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Opozicija vztraja, da sistem ne učinkuje. Začasno bi celo ustavili plačevanje prispevka, dokler sistem ne bo v resnici v celoti vzpostavljen, a jim Maljevac odgovarja, da bi brez tega prispevka plačevali oskrbo iz žepa. To pa pomeni, da sistem ne bi bil solidaren in dosegljiv vsem.