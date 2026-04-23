Maljevac: Sistem dolgotrajne oskrbe smo gradili za več let

Pred današnjo prvo obravnavo predloga zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in začasni podpori izvajalcem institucionalnega varstva v državnem zboru je Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost, ki opravlja tekoče posle, poslance pozval, naj podprejo predlog zakona, ki prinaša kar nekaj prilagoditev in poenostavlja prehod upravičencev v sistem DO brez dodatnih zapletov in administrativnih ovir.

Predlog zakona, ki so ga vložili v Levici in Vesni ter Gibanju Svoboda, med drugim predvideva, da bodo stanovalci ob vstopu v dom za starejše takoj in avtomatično lahko vstopili v dolgotrajno oskrbo ter da bodo tisti, sprejeti od začetka sistema, to je od 1. decembra 2025 do zdaj, ki še niso imeli odločbe za DO in so morali zaradi čakanja nanjo plačevali višje položnice, za nazaj finančno kompenzirani. To pomeni, da bodo stanovalci v isti sobi plačevali isti znesek za isto kategorijo oskrbe, je dejal Maljevac.