Malo možnosti za potrditev Pikalovega zakona v državnem zboru

Ljubljana - Poslanci bodo danes - po odložilnem vetu v državnem svetu - ponovno obravnavali novelo zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Da rešitvam ministrstva za izobraževanje glede financiranja zasebnih osnovnih šol ne kaže najbolje, je potrdila tudi včerajšnja obravnava na matičnem parlamentarnem odboru, kjer je od 17 članov za glasovalo 8, proti 3. Za to, da bi novelo ZOFVI potrdili, pa bi morala dobiti večino podpore.



Po odložilnem vetu je za sprejem novele ZOFVI potrebna absolutna večina tudi na današnji seji državnega zbora. Če se nihče od poslancev, ki so se v prvem glasovanju izrekli proti ali se vzdržali, do danes ni premislil, za to praktično ni možnosti.



Prejšnji teden je dobila 42 glasov SD, LMŠ, SAB, Desus, Levice (2 poslanca sta manjkala) in manjšinskih predstavnikov, proti so bili SDS, NSi in SNS. Poslanci SMC so se vzdržali, ker niso dobili zagotovila, da zakon odpravlja protiustavnost ugotovljeno z odločbo ustavnega sodišča iz leta 2014, ob tem pa so jih tako minister Jernej Pikalo kot poslanec Levice Miha Kordiš večkrat spomnili, da so pred dobrega pol leta, v prejšnjem mandatu, bili za enako rešitev - da se zasebnim osnovnim šolam iz javnih sredstev v celoti financira obvezni program, razširjenega pa nič več.



Tokratna novela je že šesti poskus udejanjanja odločbe ustavnega sodišče. Če bi jo danes potrdili, kar je malo verjetno, so pobudniki prejšnje ustavne presoje že napovedali novo, če je ne bodo, pa se bodo na ministrstvu za izobraževanje, po besedah ministra Pikala, jeseni lotila priprave nove.