Malo zanimanja za cepljenje proti gripi in covidu

Danes se začenja sezonsko cepljenje proti gripi, kar je nekoliko kasneje kot v preteklih letih, saj so se pristojni soočali z zamudami pri dobavi cepiv. Že nekaj tednov pa je na voljo sezonsko cepivo proti covidu. Čeprav cepljenje zmanjšuje tveganje za okužbo in zaplete, javnomnenjska anketa, ki jo je za Delo pripravil Inštitut Mediana, kaže, da se večina vprašanih ne namerava cepiti proti gripi, še manj proti covidu. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je za zdaj skupno zagotovil 180.000 odmerkov cepiv proti gripi. Na voljo sta cepivi influvac za cepljenje odraslih in otrok, starih šest mesecev ali več, ter fluad, ki je registrirano za preprečevanje gripe pri odraslih, starih 50 let in več. Cepljenje proti gripi se priporoča zlasti skupinam z večjim tveganjem za težji potek ...