Malvazija se krepi, prodaja refoška pada

V Portorožu bo jutri in v ponedeljek potekal 25. Festival Malvazija, ki ga organizira Društvo vinogradnikov slovenske Istre. Na prireditvi, ki pritegne številne obiskovalce iz Slovenije in tujine, bo rekordnih 72 razstavljavcev iz slovenske Istre, Krasa, Vipav­ske doline, hrvaške Istre in Italije. Predstavili bodo tudi najboljše malvazije (izmed 115 vzorcev) po oceni Izbora sommelier Slovenije, in sicer v kategorijah penečega, svežega, zrelega, maceriranega, s preostankom sladkorja in aromatiziranega vina.

»Festival je pred desetletji nastal zaradi skrbi, ker malvazija ni bila najbolje prodajana sorta, skozi simpozij smo o tem vinu hoteli izobraziti najprej vinarje, v naslednjem koraku, ko so začeli ocenjevati najboljše pridelovalce, pa še potrošnike,« je povedala Ingrid Mahnič, predsednica Društva vinogradnikov slovenske Istre. Danes so z delom zadovoljni, saj je istrska malvazija ena od najbolj prodajanih sort na domačem trgu.