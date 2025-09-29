Mama, ki sinu darovala organ: Kar kurjo polt dobim, ko se spomnim na to

Slovenska transplantacijska medicina je dosegla nov mejnik – zdravniki so prvič izvedli robotsko presaditev ledvice z živim darovalcem. Darovalka je bila Milena Višnjei, ki je brez pomisleka darovala ledvico svojemu sinu, 40-letnemu Jerneju Kalohu.

Diagnozo odpovedi ledvic pete stopnje je Jernej prejel pred tremi leti, ko so se pojavili hudi glavoboli, težave pri športu in visok krvni tlak. Možnosti zdravljenja je bilo malo – dializa ali transplantacija. Mama Milena je takoj ponudila svojo ledvico, zdravniška ekipa pod vodstvom dr. Simona Hawline pa je konec junija izpeljala zgodovinski poseg.

Prednost presaditve z živim darovalcem je večja možnost uspeha, krajša pot presadka in znano zdravstveno stanje darovalca. Za Mileno je bila odločitev samoumevna, Jernej pa je bil zaskrbljen predvsem za mamo. »Ko sem izvedela, da bom po operaciji živela povsem normalno, sem se sprostila. Najlepši trenutek je bil, ko sem po operaciji izvedela, da je z Jernejem vse v redu,« je med drugim povedala za Onoplus.

Oba danes živita dobro, Milena se že vrača k gibanju in življenju brez omejitev, Jernej pa okreva z veliko mero odgovornosti in hvaležnosti. Milena ob tem izpostavlja vrhunsko strokovnost in srčnost slovenskih zdravnikov: »Kar kurjo polt dobim, ko se spomnim na to, kakšne strokovnjake in srčne ljudi imamo. To je res vrednost, ki se je marsikdo ne zaveda.«