Mandarić prodaja nepremičnine in se umika

Ljubljana – Predsedniku NK Olimpija Milanu Mandariću po štirih letih in pol v Ljubljani zmanjkuje potrpljenja in denarja za financiranje ljubljanskih nogometašev. Ker mu s prodajo kluba slabo kaže, mora prodati nepremičninske projekte v Ljubljani in Kopru. Z njim smo se pogovarjali o njegovem pogledu na poslovno okolje in pravno varnost v Sloveniji. Ko je ameriški poslovnež srbskih korenin Milan Mandarić s svojimi bogatimi izkušnjami iz nogometnega posla in z za slovenski nogomet nepredstavljivo veliko denarja pred štirimi leti in pol prišel v Slovenijo, sva se sestala in moje prvo vprašanje je bilo, kaj mu je tega ...