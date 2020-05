Mandarić prodal koprski Toncity

»Prodajo zemljišča za Toncity spremljamo, če bo občina res spremenila prostorski akt in bo postalo zazidljivo, smo vsekakor interesenti za nakup,« je pred časom dejal izolski podjetnik Aco Kabanica. Foto Osebni Arhiv

Kabanica: Denar imamo, a ni pravih priložnosti

»Trenutno delamo na tem, da bi uredili zaplet, ki je nastal s tem zemljiščem še za časa prejšnjega koprskega župana. To zemljišče sem kupil in pridobil tudi gradbeno dovoljenje, on pa je to pretvoril v park. To je storil povsem protipravno,« je pred časom za Delo pojasnil podjetnik Milan Mandarić , lastnik koprskega zemljišča, na katerem je pred leti načrtoval sosesko Toncity. Da je bil nakup izveden, na osnovi podatka v zemljiški knjigi poroča današnja spletna Ekipa.Lani jeseni je koprsko okrajno sodišče za zemljišče Toncityja odredilo dražbo, v okviru katere je nepremičnino ovrednotilo na 5,5 milijona evrov, a jo je Mandariću uspelo preprečiti. Dražbo so sicer sprožili upnik, avstralsko podjetje Skyentry in Toncity Pacifik Investicije v stečaju. S tri hektarje velikim zemljiščem, ki se nahaja nasproti koprskega sodišča, je namreč povezanih več sodnih sporov in zanj je veljal odlok, ki ga je sprejel nekdanji župan Boris Popovič, o parkovni ureditvi.»Utrujen sem od vsega tega, zato razmišljam o prodaji,« je dejal Mandarić, ki obenem prodaja tudi druge svoje projekte v Sloveniji, začenši z ljubljansko Olimpijo. Ljubljansko luksuzno stavbo Dalmatinka pa je konec lanskega leta prodal Slon Capital, ki ga obvladujeta hotelirja Ivan Tatić in Milorad Sikima.Po njegovi oceni je projekt Toncity, v katerega je po lastnih besedah vložil kar 12 milijonov evrov, vreden devet milijonov evrov. »Vem, da sem na izgubi, a najpomembnejše je, da se zadeva zaključi in gremo naprej,« meni. Aktualni koprski županje že večkrat povedal, da je pripravljen razveljaviti Popovičev sporni odlok in zemljišče za Toncity spet spremeniti v gradbeno.»Prodajo zemljišča za Toncity spremljamo, če bo občina res spremenila prostorski akt in bo postalo zazidljivo, smo vsekakor interesenti za nakup,« je pred tedni za Delo dejal izolski podjetnik, lastnik telekomunikacjskega podjetja Elta. »Ostajamo še naprej tudi v matičnem poslu, a tu možnosti širitve ne vidimo,« je nadaljeval. Denar, ki ga je v preteklosti zaslužil, je nameraval vložiti v nepremičninski posel. »Žal nimamo sreče, tako pri nas v Istri kot tudi v Ljubljani, kjer smo si ogledovali nekaj zemljišč. Ni prave ponudbe, povsod so neke težave,« je tedaj potarnal. Kot je še omenil, pa se jim je nedavno ena od priložnosti izmuznila prav v domači Izoli.»Ne glede na to, da ažurno sledimo vsem razpisom za zemljišča, je občina uspela izpeljati dražbo za eno od svojih zanimivih zemljišč, ned abi vedeli zanjo« je opozoril. Pri tem misli na 16.600 kvadratnih metrov zemljišča v izolskih Livadah, ki ga je nedavno od občine kupilo podjetje Projekt 2020