Mandarić toži Popovičevo mamo za poldrugi milijon evrov

Pomoč za odkup lokalov v Žusterni

Boris Popovič je v dosedanjih sodnih postopkih trdil, da je bila njegova mama tista, ki je Mandariću posodila denar. FOTO Jože Suhadolnik

Polmilijonsko posojilo v spalnici

Na okrožnem sodišču sta se danes srečala odvetnika poslovnežain, matere nekdanjega koprskega župana. Mandarič toži Popovičevo za vračilo dobrega milijona evrov, potem ko je že dal v izvršbo svojo terjatev za slabega pol milijona evrov (a se je Popovičeva na to pritožila). Skupno torej Mandarić terja Popovičevo za okoli 1,5 milijona evrov, s čimer naj bi ji omogočil lastništvo nad štirimi lokali v Žusterni.Potem ko se je na ljubljanskem okrožnem sodišču zaključila obravnava tožbe, ki jo je sprožila Solza Popovič proti Milanu Mandariću zaradi njegove vložene izvršbe za 485.000 evrov, zdaj poteka tožbeni postopek v drugi smeri. Tožnik Milan Mandarič pred koprskim okrožnim sodiščem zahteva od Popovičeve vračilo 950.000 evrov, skupaj z obrestmi, kar znaša 1,06 milijona evrov.Mandarićeva stran je predlagala zaslišanje koprskega kriminalista Nermina Dedića, ki je v letih 2016 in 2017 proti nekdanjemu koprskemu županu Borisu Popoviču vodil kazenske postopke, zagovornik Popovičeve pa je predlagal zaslišanje Solze, Borisa interPopovičeve sestre).Kot je razložil Mandarićev odvetnik Jernej Kos iz odvetniške pisarne Carmen Dobnik, je bilo posojilo dano pred 12 leti, razlog pa je bilo poplačalo obveznosti Popovičeve pri nakupu treh lokalov v Žusterni. V razmaku nekaj mesecev pa naj bi ji Mandarić posodil še prej omenjenih 485.000 evrov za nakup četrtega lokala, prav tako v Žusterni. Šlo naj bi za niz lokalov od Snack bara do Porta.»V skladu s predpogodbo naj bi Popovičevi Mandariću prodali celoten niz lokalov v Žusterni, a naj bi prej poravnali obveznosti zaradi odprtih kreditov in lizinga. Pri tem pa naj bi jim pomagal Mandarić s posojilom. Naknadno do prodaje lokalov ni prišlo, prav tako mu Popovičevi niso vrnili posojila,« je razložil odvetnik.Kot so v ljubljanskem sodnem postopku že pojasnili člani družine Popovič, pa je bil po njihovi verziji dogodkov Mandarič tisti, ki je potreboval njihovo pomoč. Solza Popovič naj bi Mandariču leta 2002 v svoji spalnici izročila pol milijona evrov gotovine, v bankovcih po 500 evrov. Kot je tedaj na sodišču objasnil Boris Popovič, ima njegova mati veliko nepremičnin in za naše razmere veliko gotovine. Premoženje pa sta si ustvarila z njegovim pokojnim očetom v 46-letni podjetniški karieri.»Sodbo ljubljanskega sodišča pričakujemo v kratkem, in ne dvomimo, da bo v naš prid. Znesek 485.000 evrov, ki jim ga je nakazal Mandarić so Popovičevi še istega dne prenakazali za poplačilo kreditov in lizinga, kar je evidentirano v poročilih koprskih kriminalistov in ne more biti zgolj naključje. Pri tožbi gre le za poskus zavlačevanja pri izvedbi izvršbe,« je še komentiral Mandarićev odvetnik Kos.Koprska Sodnicaje zaradi postopkovnih zadev začetek glavne obravnave preložila na konec avgusta. Odvetnik, ki zastopa Solzo Popovič, pa je sodno dvorano zapustil brez komentarja.