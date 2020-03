Manever, kako pomagati ministrskim kandidatom do zelene luči na parlamentarnih odborih

Kje so zmanjkali glasovi?



Z le 48 glasovi za, 29 proti in 11 neveljavnimi glasovnicami je mesto predsednika državnega zbora zasedel Igor Zorčič, 42-letni pravnik iz Brežic, poslanec SMC. »Naložili ste mi veliko odgovornost, a vedite, da parlamentarne demokracije v teh dveh letih ne bom gradil sam, ampak skupaj z vam,« je napovedal Zorčič, ki se je včeraj pogovoril še s svojim predhodnikom Dejanom Židanom. Napovedal je, da si bo prizadeval za sprejetje etičnega kodeksa, ki je že spisan ter nalaga dodatno odgovornost predsedniku državnega zbora in podpredsednikom.



Poleg nove koalicije so Igorju Zorčiču podporo sicer napovedali še v SNS in oba manjšinska poslanca, zato se je Zmago Jelinčič že vprašal, če gre za izdajo v vrstah koalicije. Brez treh glasov SNS, ki naj bi jih prispevali, namreč ne bi zbral absolutne večine.

Ljubljana – Predvidoma danes naj bi mandatar za sestavo slovenske vladev državni zbor posredoval predlog ministrskih kandidatov, pri čemer so NSi (za obrambo,za infrastrukturo terza delo in socialo) in Desus (za kmetijstvo inza zdravje) kadrovsko križanko zaprli že v sredo, medtem ko so bili še včeraj skrivnostni v SMC in SDS.Kot nam je uspelo izvedeti, bo SMC polegza gospodarstvo predlagalaza pravosodje inza izobraževanje. Ime njihovega kandidata za javno upravo je bilo včeraj še skrivnost. Tudi pri SDS je včeraj ostalo odprto še ime ministra za urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer sta v igriinZa notranji resor naj bi predlagala, za zunanjega, finance, kohezijo, kulturo pa naj bi v zadnjem hipu prevzelŠe preden je bil seznam ministrov končan, pa je nova koalicija, po naših informacijah na pobudo SDS, storila korak v smeri njihove lažje potrditve na parlamentarnih odborih, saj načrtujejo dodajanje poslancev tako, da bodo imeli v njih večino. Njihovo mnenje sicer ni zavezujoče, a prinaša v javnost določeno sporočilo o (ne)primernosti.Začasno – po potrditvi vlade bodo naredili nov razrez – naj bi tako NSi dva člana dodala v odbor za infrastrukturo in obrambo, pred katerima se bosta predstavljala njihova kandidata, SDS in Desus vsaka po enega v odbor za kmetijstvo in zdravstvo, SDS dodatna dva v odbor za zunanje zadeve in kulturo in SMC dodatna dva v odbor za pravosodje in izobraževanje. »To bo porušilo vsa razmerja, ki so bila vedno narejena na podlagi volilnega rezultata. Jasno kaže na to, kakšen bo odnos nove koalicije do nove opozicije,« je komentiral vodja poslanske skupine LeviceParlamentarni poslovnik določa, da kolegij predsednika državnega zbora ob določitvi števila članov v vseh delovnih telesih, ki pripadajo posamezni poslanski skupini, upošteva velikost posamezne poslanske skupine.Po novem razrezu – usmerjal ga boz 48 glasovi potrjeni novi predsednik državnega zbora–, ki bo najverjetneje upošteval slednje in tudi razmerje med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije, pa se zdi, da bo najtežje streti oreh vodenja parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki pripada opoziciji. V večini poslanskih skupin velja mnenje, da je to zahteven izziv, ki pa ne prinaša velike politične koristi ne za posameznika ne za stranko. In ker v LMŠ in SD pretiranega zanimanja za vodenje Knovsa ni – obe stranki bi raje vodili komisijo za nadzor javnih financ –, bi ga morda lahko prevzela Levica. Čeprav je bilv prejšnjem mandatu že član Knovsa, je verjetnejša izbira znotraj stranke Matej T. Vatovec.Kdaj bo na vrsti potrjevanje vlade, je težko napovedati, a brez zapletov pred parlamentarnimi odbori bi bilo lahko glasovanje že v torek. Iz krogov SDS je slišati, da si čim prej želijo operativno vlado, tudi zaradi očitkov o domnevnem zaposlovanju »svojih kadrov« na ministrstvih tik pred odhodom vladne ekipe.