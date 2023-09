Manj kot tretjina ljudi z demenco ima diagnozo

V nadaljevanju preberite:

Nikoli prezgodaj, nikoli prepozno! – je geslo letošnjega svetovnega meseca alzheimerjeve bolezni, ki opozarja na tveganja za nastanek demence. Ta še zdaleč ne predstavlja samo zdravstvenega problema starejših, temveč vpliva na vse generacije in družbo kot celoto, kar odseva tudi strategija za obvladovanje demence, ki jo je država sprejela spomladi.

Njen namen je povezovanje vseh, ki so dejavni na tem področju, predvideva pa tudi ustanovitev nacionalnega centra.

Na vprašanje, koliko ljudi je pri nas zbolelo za demenco, ni mogoče dobiti natančnega odgovora. Ocenjuje se, da je v Sloveniji več kot 43.000 oseb z demenco, pri Združenju Spominčica – Alzheimer Slovenija, nevladni organizaciji za pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem, kjer so v stiku z ljudmi in družinami, pa so prepričani, da jih je zagotovo 50.000.