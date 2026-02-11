Manj medijske izpostavljenosti spodrezalo Resnico

V svežem barometru, ki ga je za Delo pripravila agencija Mediana, je eno od presenečenj stranka Resnica Zorana Stevanovića. Ta stranka je v zadnjem obdobju – po objavi kandidatne liste in programa ter vabila na Golobovo kosilo – padla v medijsko senco. Medijskih objav je bilo bistveno manj.

K zatonu so verjetno pripomogla tudi medijska poročila, da je bil Stevanović dvakrat obsojen. Stranka Resnica je v zadnjih mesecih kotirala krepko nad štirimi odstotki, kar je meja za uvrstitev v parlament. Januarja jim je Mediana namerila 5,6 odstotka, v zadnji, februarski meritvi pa 3,1 odstotka.

Če bi bile državnozborske volitve ta teden, bi zmago slavila SDS, ki zadnje leto zaznava stabilno podporo približno 21 odstotkov, z nihaji malenkost navzgor in navzdol. Drugouvrščeno Gibanje Svoboda bi obkrožilo dobrih 16 odstotkov od 720 vprašanih med 2. in 5. februarjem, kar je dve odstotni točki manj kot januarja.

Najopaznejši skok v primerjavi s prejšnjim merjenjem je uspel Demokratom Anžeta Logarja. Januarja jih je kot svojo izbiro navedlo 3,8 odstotka anketiranih, tokrat pa 8,5 odstotka in so na tretjem mestu prehiteli Socialne demokrate.

Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro