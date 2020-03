Manj novih okužb na Kitajskem in v Južni Koreji, ministri EU o repatriaciji državljanov

7.05 V Južni Koreji in na Kitajskem upad števila na novo okuženih

7.00 Telekonferenca zunanjih in finančnih ministrov Unije

7.00 Italija zaustavlja nenujno proizvodnjo

6.45 Upor v kolumbijskem zaporu zahteval 23 življenj

Na Kitajskem so v nedeljo potrdili 39 novih okužb, torej sedem manj kot dan prej, ko je bilo na novo okuženih 46. Vsi na novo okuženi so na Kitajsko pripotovali iz tujine, veliko od njih je študentov, ki so se domov vrnili s študija, navaja tiskovna agencija Reuters.V Južni Koreji so danes potrdili najmanjše število novih primerov okužbe z novim koronavirusom sars-cov-2 v skoraj mesecu dni. Južnokorejski center za nadzor in preprečevanje bolezni je potrdil 64 novih okužb, kar je najmanjši porast okužb po 25. februarju. Skupaj se je v državi doslej okužilo 8961 ljudi.Na neformalnih telekonferencah se bodo danes sestali zunanji in finančni ministri Evropske unije. Zunanji ministri bodo razpravljali o zunanjepolitičnem vidiku pandemije novega koronavirusa, pri čemer bo poudarek na repatriaciji državljanov EU, ki so obtičali v tujini, in na geopolitičnih posledicah. Predvidoma bodo govorili tudi o vplivu krize v Siriji na zunanjo mejo EU s Turčijo, kjer begunci in migranti čakajo na vstop v Unijo.Finančni ministri članic bodo govorili o pomoči gospodarstvu zaradi pandemije. STAV Italiji bo začela veljati uredba o prekinitvi vse nenujne proizvodnje in dejavnosti. Prenehali bodo izvajati vse dejavnosti in prekinili proizvodnjo, ki ni nujna za oskrbo ljudi z nujnimi živili in potrebščinami. Ukrepi bodo v tretjem največjem gospodarstvu v evrskem območju veljali vsaj do 3. aprila. STAZaporniki v zaporu El Modelo v kolumbijski prestolnici Bogota so se uprli zaradi po njihovem neustreznih higienskih razmer v zaporu v času izbruha novega koronavirusa. V uporu je umrlo 23 zapornikov, več kot 80 je bilo ranjenih. Po poročanju Reutersa je bilo ranjenih tudi sedem paznikov. V Kolumbiji je sicer število potrjenih okužb preseglo 230.