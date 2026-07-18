  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Manj plastike v gostinstvu: kaj prinaša nova uredba EU

    Od leta 2030 bo omejena tudi plastična embalaža za enkratno uporabo za hrano in pijačo, ki se napolnita in zaužijeta v gostinskem obratu.
    Najbolj opazne spremembe bodo začele veljati 1. januarja 2030. Takrat bo prepovedano dajanje na trg nekaterih vrst plastične embalaže za enkratno uporabo. Med njimi so posamični paketki, lončki in druge porcije omak, namazov, sladkorja, smetane za kavo, začimb in podobnih dodatkov, ki jih gostom ponudijo v restavracijah, barih, kavarnah in hotelih. FOTO: Ljubo Vukelič 
    Galerija
    Najbolj opazne spremembe bodo začele veljati 1. januarja 2030. Takrat bo prepovedano dajanje na trg nekaterih vrst plastične embalaže za enkratno uporabo. Med njimi so posamični paketki, lončki in druge porcije omak, namazov, sladkorja, smetane za kavo, začimb in podobnih dodatkov, ki jih gostom ponudijo v restavracijah, barih, kavarnah in hotelih. FOTO: Ljubo Vukelič 
    Beti Burger
    18. 7. 2026 | 05:00
    6:53
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Majhne plastenke šamponov v hotelih ter plastični paketki kečapa, sladkorja in smetane za kavo bodo v prihodnjih letih postopoma izginjali iz evropskih gostinskih in nastanitvenih obratov. Nova uredba EU o embalaži in odpadni embalaži namreč omejuje več vrst plastične embalaže za enkratno uporabo ter spodbuja ponovno uporabo.

    Uredba (EU) 2025/40, znana pod kratico PPWR, se bo začela uporabljati 12. avgusta 2026, posamezne obveznosti pa bodo začele veljati postopoma. Prva pomembna sprememba za gostince nastopi 12. februarja 2027: ponudniki pijače in pripravljene hrane za s seboj bodo morali kupcem omogočiti, da prinesejo svojo posodo ali lonček. Pogoji ne bodo smeli biti manj ugodni kot pri uporabi embalaže za enkratno uporabo.

    Od 12. februarja 2028 bodo morali ponudniki hrane in pijače za s seboj omogočiti tudi embalažo za večkratno uporabo v okviru ustreznega sistema ter kupce o tej možnosti jasno obvestiti. Za nekatere obveznosti uredba predvideva izjeme, med drugim za določena mikro podjetja.

    FOTO: Jure Eržen
    FOTO: Jure Eržen

    Prepoved nekaterih majhnih pakiranj

    Najbolj opazne spremembe bodo začele veljati 1. januarja 2030. Takrat bo prepovedano dajanje na trg nekaterih vrst plastične embalaže za enkratno uporabo. Med njimi so posamični paketki, lončki in druge porcije omak, namazov, sladkorja, smetane za kavo, začimb in podobnih dodatkov, ki jih gostom ponudijo v restavracijah, barih, kavarnah in hotelih.

    Prepoved se nanaša na embalažo, ne na živila. Gostinci bodo kečap, majonezo, sladkor in druge dodatke še vedno lahko ponujali v dozirnikih, večjih skupnih posodah ali embalaži za ponovno polnjenje. Posamična embalaža bo še naprej dovoljena pri hrani za s seboj, izjeme pa bodo mogoče tudi zaradi zdravstvenih, higienskih ali varnostnih razlogov.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Od leta 2030 bo omejena tudi plastična embalaža za enkratno uporabo za hrano in pijačo, ki se napolnita in zaužijeta v gostinskem obratu. Lokali bodo morali praviloma uporabljati kozarce, skodelice, krožnike in drugo posodo za večkratno uporabo. Države članice bodo lahko pod določenimi pogoji izvzele mikro podjetja, če takšna uporaba ne bo tehnično izvedljiva ali ne bo ustrezne infrastrukture.

    Namesto hotelskih plastenk dozirniki

    Spremembe bodo veljale tudi za nastanitvene obrate. Prepovedana bo plastična embalaža za enkratno uporabo za kozmetične, higienske in toaletne izdelke, namenjene posamezni rezervaciji in zavržene pred prihodom naslednjega gosta. Omejitev bo zajela tekoče izdelke v embalaži z manj kot 50 mililitri in netekoče izdelke v embalaži z manj kot 100 grami. Majhne plastenke šamponov, gelov za prhanje in losjonov bodo hoteli zato praviloma nadomestili z dozirniki ali posodami za ponovno polnjenje.

    Ker gre za evropsko uredbo, bo neposredno veljala tudi v Sloveniji. Država pa mora določiti pristojne nadzorne organe in sankcije. Začetek uporabe uredbe avgusta 2026 zato ne pomeni, da bodo gostinci že takrat kršili pravila zaradi plastičnih vrečk sladkorja ali kečapa; ta prepoved začne veljati leta 2030.

    Kje so predvidene izjeme

    Posamična embalaža za omake in začimbe bo še naprej dovoljena pri naročilih hrane za s seboj. Izjeme bodo veljale tudi za zdravstvene ustanove, kjer je individualno pakiranje potrebno zaradi higiene in varnosti.

    Posebna pravila lahko veljajo še za obrate brez dostopa do pitne vode, denimo planinske koče, ter za nekatere mikropodjetnike. Natančen obseg teh izjem bo odvisen od posamezne določbe uredbe in razlage pristojnih organov.

    FOTO: Jure Eržen
    FOTO: Jure Eržen

    Panoga želi izvedljiva pravila

    V Turistično-gostinski zbornici Slovenije pravijo, da od članov za zdaj ne prejemajo veliko informacij o konkretnem prilagajanju, skupaj z evropskim združenjem Hotrec pa si prizadevajo za čim bolj praktično izvajanje uredbe.

    Fedja Pobegajlo, direktor TGZS, je pojasnil, da so številna podjetja nekatere trajnostne ukrepe uvedla že v preteklih letih. Med ključnimi odprtimi vprašanji so po njegovih besedah varnost živil in pijač, razmejitev odgovornosti, stroški izvajanja ter določitev ustreznih izjem. Spremembam zakonodaje se sproti prilagaja tudi evropski sistem kategorizacije nastanitvenih obratov.

    Prilagajanje na terenu

    V Jezeršek gostinstvu nova pravila razumejo kot nadaljevanje trajnostne strategije za obdobje 2021–2027. Na lokacijah in dogodkih že ločeno zbirajo odpadke ter praviloma uporabljajo keramične krožnike, steklene kozarce in kovinski pribor. Inventar za enkratno uporabo uporabljajo predvsem tam, kjer to zahtevajo infrastruktura, narava dogodka ali varnostni pogoji.

    Pri embalaži, ki prihaja v stik z živili, pri dobaviteljih preverjajo skladnost z omejitvami glede vsebnosti PFAS, tehnično dokumentacijo, možnosti recikliranja in dejansko kompostabilnost. Gostom že omogočajo, da ostanke hrane odnesejo domov v biološko razgradljivi embalaži, do februarja 2027 pa bodo vzpostavili tudi postopek za prevzem hrane in pijače v lastni posodi gosta ter ga vključili v sistem HACCP.

    Največji izziv so terenski dogodki brez primernih prostorov za zbiranje, skladiščenje in pomivanje inventarja. Takrat je treba uporabljeni inventar odpeljati v osrednji objekt v Sori pri Medvodah, kar pomeni dodatni transport, delo ter večjo porabo vode in energije. Pri večjih dogodkih se odpirajo tudi vprašanja zadostnega števila kosov inventarja, njihovega zbiranja, vračanja in higienskega nadzora.

    V podjetju zato preverjajo možnost uvedbe standardiziranega sistema embalaže za večkratno uporabo. Opozarjajo pa, da mora prehod poleg zmanjševanja odpadkov upoštevati tudi logistiko, stroške, porabo vode in energije, varnost živil ter posebnosti posameznih dogodkov.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Okolje
    Škodljive kemikalije

    Nevarne kemikalije so v hrani, embalaži, kozmetiki, tekstilu in prahu ...

    Odgovornost ne sme biti preložena na posameznika, pač pa morajo zanjo poskrbeti zakonodaja, nadzor in proizvajalci, pravi Milena Horvat z IJS.
    Maja Prijatelj Videmšek 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Uredba EU

    Nič več oznake, da gre za gensko spremenjeno hrano

    Predlog uredbe ohranja obvezno označevanje le še za semena, pridobljena z novimi genomskimi tehnikami, za rastline in prehranske izdelke ga odpravlja.
    Maja Prijatelj Videmšek 8. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Odpadki

    Slovenija izvozi večino svojih odpadkov – sčasoma jih bomo začeli sežigati doma

    Vlada je sprejela uredbo, ki bo omogočila sežig gorljivega ostanka odpadkov doma, zdaj to še vozimo po vsej Evropi in vse plačamo.
    Borut Tavčar 17. 4. 2025 | 12:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Koalicijski vrh

    Stranke Resnica na Brdo pri Kranju niso povabili

    Ministri in koalicijski poslanci bodo predstavili seznam vladne zakonodaje, ki bo letos v parlamentarni proceduri.
    Uroš Esih 17. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je Urška Bačovnik Janša nova Melania Trump?

    Soproga slovenskega premiera je na vojaški paradi ob dnevu Bastilje v Parizu pritegnila veliko pozornosti v beli kreaciji.
    15. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Mladi in gore

    Kako navdušiti otroka za hribe? Mama štirih otrok prisega na eno pravilo

    Pri obis­kovanju gora z otroki na prvem mestu ne sme biti cilj, ampak doživetje in predvsem varnost.
    Simona Bandur 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Konec Toura za šprinterje, v akcijo Mohorič in Pogačar

    V 12. etapi tretja zmaga Tima Merlierja, ki je izkoristil bržkone zadnjo priložnost. Konec tedna za ubežnike in hribolazce.
    16. 7. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    15. 7. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    14. 7. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Adolfo Laurenti, Visa

    Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

    Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Tomaž Berločnik

    Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

    V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

    Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
    Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Najemni poslovni prostori

    Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

    Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
    Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    embalažaplastikaodpadna embalažagostinstvoonesnaževanjeuredba EU

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Adolfo Laurenti, Visa

    Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

    Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Rdeča kocka

    Trump je omenil domnevno kitajsko vmešavanje v ameriške volitve.
    Marko Kočevar 18. 7. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Hrvaška ekskluziva: zakaj Slovencem počitnice na Jadranu uhajajo iz rok

    Sezonske migracije Slovencev: želimo mir, dobimo pa sami sebe na hrvaški obali.
    18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Intervju s politologom Muratom Somerjem

    Polarizacija ustvarja zveste volivce, ki sledijo voditeljem ne glede na vse

    Odgovarjanje na polarizacijo s polarizacijo skoraj nikoli ne deluje, razkol le še poglobi, v intervjuju ugotavlja ugledni turški politolog Murat Somer.
    S prizorišča:Jure Kosec, Gašper Završnik 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Ruska opozicija

    Ljudje morajo poznati resnico. In morajo vedeti, da niso sami

    Putinov napad na Ukrajino je številne ruske novinarje pognal v beg, kjer pa so jih pričakali novi udarci, med drugim tudi iz ZDA.
    S prizorišča:Lucijan Zalokar 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Hrvaška ekskluziva: zakaj Slovencem počitnice na Jadranu uhajajo iz rok

    Sezonske migracije Slovencev: želimo mir, dobimo pa sami sebe na hrvaški obali.
    18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Intervju s politologom Muratom Somerjem

    Polarizacija ustvarja zveste volivce, ki sledijo voditeljem ne glede na vse

    Odgovarjanje na polarizacijo s polarizacijo skoraj nikoli ne deluje, razkol le še poglobi, v intervjuju ugotavlja ugledni turški politolog Murat Somer.
    S prizorišča:Jure Kosec, Gašper Završnik 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Ruska opozicija

    Ljudje morajo poznati resnico. In morajo vedeti, da niso sami

    Putinov napad na Ukrajino je številne ruske novinarje pognal v beg, kjer pa so jih pričakali novi udarci, med drugim tudi iz ZDA.
    S prizorišča:Lucijan Zalokar 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    13. 7. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Razno
    PRIHODNOST

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    15. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo