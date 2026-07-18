Manj plastike v gostinstvu: kaj prinaša nova uredba EU

Majhne plastenke šamponov v hotelih ter plastični paketki kečapa, sladkorja in smetane za kavo bodo v prihodnjih letih postopoma izginjali iz evropskih gostinskih in nastanitvenih obratov. Nova uredba EU o embalaži in odpadni embalaži namreč omejuje več vrst plastične embalaže za enkratno uporabo ter spodbuja ponovno uporabo.

Uredba (EU) 2025/40, znana pod kratico PPWR, se bo začela uporabljati 12. avgusta 2026, posamezne obveznosti pa bodo začele veljati postopoma. Prva pomembna sprememba za gostince nastopi 12. februarja 2027: ponudniki pijače in pripravljene hrane za s seboj bodo morali kupcem omogočiti, da prinesejo svojo posodo ali lonček. Pogoji ne bodo smeli biti manj ugodni kot pri uporabi embalaže za enkratno uporabo.

Od 12. februarja 2028 bodo morali ponudniki hrane in pijače za s seboj omogočiti tudi embalažo za večkratno uporabo v okviru ustreznega sistema ter kupce o tej možnosti jasno obvestiti. Za nekatere obveznosti uredba predvideva izjeme, med drugim za določena mikro podjetja.

FOTO: Jure Eržen

Prepoved nekaterih majhnih pakiranj

Najbolj opazne spremembe bodo začele veljati 1. januarja 2030. Takrat bo prepovedano dajanje na trg nekaterih vrst plastične embalaže za enkratno uporabo. Med njimi so posamični paketki, lončki in druge porcije omak, namazov, sladkorja, smetane za kavo, začimb in podobnih dodatkov, ki jih gostom ponudijo v restavracijah, barih, kavarnah in hotelih.

Prepoved se nanaša na embalažo, ne na živila. Gostinci bodo kečap, majonezo, sladkor in druge dodatke še vedno lahko ponujali v dozirnikih, večjih skupnih posodah ali embalaži za ponovno polnjenje. Posamična embalaža bo še naprej dovoljena pri hrani za s seboj, izjeme pa bodo mogoče tudi zaradi zdravstvenih, higienskih ali varnostnih razlogov.

FOTO: Voranc Vogel

Od leta 2030 bo omejena tudi plastična embalaža za enkratno uporabo za hrano in pijačo, ki se napolnita in zaužijeta v gostinskem obratu. Lokali bodo morali praviloma uporabljati kozarce, skodelice, krožnike in drugo posodo za večkratno uporabo. Države članice bodo lahko pod določenimi pogoji izvzele mikro podjetja, če takšna uporaba ne bo tehnično izvedljiva ali ne bo ustrezne infrastrukture.

Namesto hotelskih plastenk dozirniki

Spremembe bodo veljale tudi za nastanitvene obrate. Prepovedana bo plastična embalaža za enkratno uporabo za kozmetične, higienske in toaletne izdelke, namenjene posamezni rezervaciji in zavržene pred prihodom naslednjega gosta. Omejitev bo zajela tekoče izdelke v embalaži z manj kot 50 mililitri in netekoče izdelke v embalaži z manj kot 100 grami. Majhne plastenke šamponov, gelov za prhanje in losjonov bodo hoteli zato praviloma nadomestili z dozirniki ali posodami za ponovno polnjenje.

Ker gre za evropsko uredbo, bo neposredno veljala tudi v Sloveniji. Država pa mora določiti pristojne nadzorne organe in sankcije. Začetek uporabe uredbe avgusta 2026 zato ne pomeni, da bodo gostinci že takrat kršili pravila zaradi plastičnih vrečk sladkorja ali kečapa; ta prepoved začne veljati leta 2030.

Kje so predvidene izjeme Posamična embalaža za omake in začimbe bo še naprej dovoljena pri naročilih hrane za s seboj. Izjeme bodo veljale tudi za zdravstvene ustanove, kjer je individualno pakiranje potrebno zaradi higiene in varnosti. Posebna pravila lahko veljajo še za obrate brez dostopa do pitne vode, denimo planinske koče, ter za nekatere mikropodjetnike. Natančen obseg teh izjem bo odvisen od posamezne določbe uredbe in razlage pristojnih organov.

FOTO: Jure Eržen

Panoga želi izvedljiva pravila

V Turistično-gostinski zbornici Slovenije pravijo, da od članov za zdaj ne prejemajo veliko informacij o konkretnem prilagajanju, skupaj z evropskim združenjem Hotrec pa si prizadevajo za čim bolj praktično izvajanje uredbe.

Fedja Pobegajlo, direktor TGZS, je pojasnil, da so številna podjetja nekatere trajnostne ukrepe uvedla že v preteklih letih. Med ključnimi odprtimi vprašanji so po njegovih besedah varnost živil in pijač, razmejitev odgovornosti, stroški izvajanja ter določitev ustreznih izjem. Spremembam zakonodaje se sproti prilagaja tudi evropski sistem kategorizacije nastanitvenih obratov.

Prilagajanje na terenu

V Jezeršek gostinstvu nova pravila razumejo kot nadaljevanje trajnostne strategije za obdobje 2021–2027. Na lokacijah in dogodkih že ločeno zbirajo odpadke ter praviloma uporabljajo keramične krožnike, steklene kozarce in kovinski pribor. Inventar za enkratno uporabo uporabljajo predvsem tam, kjer to zahtevajo infrastruktura, narava dogodka ali varnostni pogoji.

Pri embalaži, ki prihaja v stik z živili, pri dobaviteljih preverjajo skladnost z omejitvami glede vsebnosti PFAS, tehnično dokumentacijo, možnosti recikliranja in dejansko kompostabilnost. Gostom že omogočajo, da ostanke hrane odnesejo domov v biološko razgradljivi embalaži, do februarja 2027 pa bodo vzpostavili tudi postopek za prevzem hrane in pijače v lastni posodi gosta ter ga vključili v sistem HACCP.

Največji izziv so terenski dogodki brez primernih prostorov za zbiranje, skladiščenje in pomivanje inventarja. Takrat je treba uporabljeni inventar odpeljati v osrednji objekt v Sori pri Medvodah, kar pomeni dodatni transport, delo ter večjo porabo vode in energije. Pri večjih dogodkih se odpirajo tudi vprašanja zadostnega števila kosov inventarja, njihovega zbiranja, vračanja in higienskega nadzora.

V podjetju zato preverjajo možnost uvedbe standardiziranega sistema embalaže za večkratno uporabo. Opozarjajo pa, da mora prehod poleg zmanjševanja odpadkov upoštevati tudi logistiko, stroške, porabo vode in energije, varnost živil ter posebnosti posameznih dogodkov.