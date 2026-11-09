Manj učencev, (pre)več učiteljev? Preverili smo trditve premiera Janše

Nedavna izjava premiera Janeza Janše, da imamo danes v šolah bistveno več učiteljev in manj učencev kot ob osamosvojitvi Slovenije oziroma da se je razmerje med številom učencev in učiteljev v osnovnih šolah od 13 učencev na učitelja zmanjšalo na 9,6, »ob tem pa vsak dan poslušamo, da je učiteljev premalo«, je sprožila močne odzive. V sindikatu Sviz so se na njegove navedbe odzvali ostro in jih označili za žaljive in zavajajoče. Še posebej, ker je premier ob tem opozoril tudi na slabšanje učnih dosežkov učencev in se vprašal, kako je mogoče, da imamo ob večjem številu učiteljev slabše rezultate kot nekoč. Preverili smo, kaj kažejo statistični podatki Statističnega urada Republike Slovenije (Surs). Osnovne šole: manj učencev, več zaposlenih Število učencev v slovenskih osnovnih šolah se ...